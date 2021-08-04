Російському співакові Філіпу Кіркорову заборонений в’їзд в Україну на три роки.

Виконавець не перебуває в чорному списку Міністерства культури та інформаційної політики України, проте йому заборонений в’їзд на територію нашої країни.

– Заборона на в’їзд і перебування в чорному списку можуть бути застосовані як одночасно, так і окремо. Так, стосовно Кіркорова діє заборона на в’їзд терміном на три роки, але до чорного списку Мінкульту він не належить, – повідомило джерело в правоохоронних органах Інтерфакс-Україна.

Про те, що співакові заборонили в’їзд на територію нашої країни, повідомив блогер Олег Стефаник. Чоловік розповів, що 29 червня він подав запит в СБУ з відповідним проханням.

– Я написав на електронну пошту СБУ, щоб негайно додали Філіпа Кіркорова до чорного списку. Через його концерти у викраденому Росією Криму та висловлювання у 2017 році, що півострів російський, – написав Олег у Facebook.

У відповідь на запит він отримав лист про те, що Кіркорову заборонений в’їзд в Україну на три роки.

23 червня стало відомо, що Філіпа Кіркорова зарахували до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Однак вже через п’ять днів співака виключили з чорного списку.

Фото: Філіп Кіркоров