4 серпня Меган Маркл святкує свій день народження. Герцогині Сассекській виповнилося 40 років.

Після того, як Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі, її життя кардинально змінилося. А сама герцогиня стала однією з найскандальніших членів королівської родини.

Факти ICTV зібрали три найбільш абсурдні звинувачення на адресу Меган Маркл.

Дієта принца Гаррі

У 2018 році Меган Маркл посадила принца Гаррі на дієту для того, щоб перед весіллям він скинув зайву вагу.

Внук британської королеви підтримав свою кохану, почав регулярно ходити у спортзал і відмовився від переробленої їжі та великої кількості вуглеводів, в результаті чого втратив три кілограми.

Проте не всім сподобався здоровий образ життя Гаррі, оскільки Меган Маркл звинуватили у “нав’язуванні дієти”.

– Гаррі – гарний і роботящий чоловік. Не можна змушувати чоловіків худнути. Я хочу, щоб він залишався таким Гаррі, яким він є. Він хороший чоловік, якому просто потрібна любляча атмосфера, – обурювалася 84-річна британська письменниця Джиллі Купер.

Погладжування живота

Під час першої вагітності Меган Маркл виконувала обов’язки члена королівської родини, тому часто з’являлася на публічних заходах.

Після одного з них герцогиню розкритикували за занадто часте погладжування живота.

– Меган, ми знаємо про твою вагітність. Можна припинити тримати живіт обома руками так, ніби він зараз відвалиться, – писали користувачі Twitter.

Але навряд чи цей жест був демонстративним. Засновник проекту з допологового навчання KG Hypnobirthing Кетрін Грейвс пояснила, що часті дотики до живота позитивно позначаються на майбутніх пологах.

Любов до авокадо

Приводом для чергової порції критики став Instagram-допис візажиста Деніела Мартіна, який показав, що Меган Маркл приготувала тост з авокадо.

– Попри користь для здоров’я і смак, нестримний видобуток авокадо у країнах третього світу пов’язаний з виснаженням водних ресурсів, порушенням прав людини, незаконною вирубкою лісів, руйнуванням екосистем і загалом навколишнього середовища, – писало видання Daily Mail.

Цікаво, що Кейт Міддлтон, яка також полюбляє авокадо, подібних звинувачень на свою адресу не отримувала.

Раніше стало відомо, що Меган Маркл створить анімаційний фільм Перлина для стримінгового сервісу Netflix.

Пригодницький мультсеріал розповість про 12-річну дівчинку, яка надихатиметься прикладом видатних жінок.

Працювати над стрічкою Меган Маркл буде як виконавчий продюсер.