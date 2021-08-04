Навіть одяг не дають: R. Kelly, звинувачений у сексуальних злочинах, розорений

Американський виконавець R. Kelly заявив що він настільки розорений, що не може дозволити собі навіть заплатити за стенограми судових засідань напередодні розгляду у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Зокрема, прокуратура повинна надати докази того, що виконавець мав сексуальний контакт зі співачкою Aaliyah, коли їй було 13 років. До речі, пара одружилася в 1994 році, коли їй було 15 років. Aaliyah загинула в ДТП у 2001 році.

Адвокат R. Kelly Деверо Кеннік заявив, що виконавець розорений, тому просить суд надавати йому щоденні копії стенограм.

Кеннік також сказав, що його клієнт також додав у вазі з тих пір, як потрапив до в’язниці. Тому адвокат просить хоча б надати нові мірки R. Kelly. Однак цей момент залишився без дозволу.

У чому звинувачують R. Kelly

Навесні 2018 року R. Kelly звинуватили в розбещенні 14-річної дівчинки. Одна з колишніх коханок виконавця Кітті Джонс розповіла про те, що він з 2011 року не менше 10 разів примушував її займатися сексом.

Влітку 2019 року R. Kelly заарештували в Чикаго. Тоді йому пред’явили понад десять звинувачень, серед яких виготовлення дитячої порнографії, розбещення неповнолітніх дівчат, сексуальні домагання, а також перешкоджання проведенню розслідування.

У липні 2021 року R. Kelly висунули нове звинувачення – сексуальний контакт з неповнолітнім хлопчиком. Мовляв, артист у 2006 році зґвалтував 17-річного підлітка.

Що відомо про R. Kelly

R. Kelly – американський виконавець, володар трьох премій Grammy. У його дискографії 14 студійних альбомів.

Публіці R. Kelly найбільше відомий за композицією I Believe I Can Fly.