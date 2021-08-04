Українська акторка і головна героїня романтичного реаліті Холостячка Ксенія Мішина повідомила про проблеми зі здоров’ям.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка зізналася, що у неї дуже болить спина.

За словами лікарів, у Ксенії – спазм м’язів. А причиною цього є сильна перевтома.

Акторка попросила шанувальників поділитися контактами хорошого масажиста або реабілітолога.

– У мене так болить спина, це якийсь жах. Вчора всі лікарі, які були в мене на майданчику, сказали, що це психосоматика, що я просто дуже втомилася і треба відпочивати. У мене просто спазм м’язів, – розповіла зірка.

Нагадаємо, зараз Ксенія Мішина перебуває на зйомках нового сезону легендарного проекту Україна має талант.

Зірка сидить у суддівському кріслі поруч із телеведучим Сергієм Притулою і хореографом Євгеном Котом.

Нещодавно Ксенія Мішина заявила про розрив стосунків із Олександром Еллертом. За її словами, розставання сталося неочікувано, але назавжди.

Вона зрозуміла, що Олександр Еллерт більше не повинен мати жодного відношення до її життя. Акторка попросила підписників не ставити запитань щодо цієї ситуації і поважати її особистий простір.

Стосунки Еллерта та Мішиної розпочалися на романтичному реаліті Холостячка, де акторка була головною героїнею.

У фіналі шоу Ксенія обрала Олександра Еллерта, а другим претендентом на її серце був Олексій Тригубенко.

Фото: Ксенія Мішина