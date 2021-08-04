Український блогер і дружина екс-холостяка Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про ставлення до публічного грудного вигодовування, а також зізналася, до якого віку планує годувати сина Льва грудьми.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Даша зізналася, що вона проти того, щоб привселюдно годувати дитину грудьми, проте наголосила, що це суто її думка.

– Це мої особисті відчуття, оскільки я почуваюся некомфортно. В такі моменти я просто беру сина, йду в машину чи затишне місце. Мені так краще. Але якщо хтось годує грудьми в публічному місці, то сприймаю спокійно, – сказала блогер.

Квіткова впевнена, що прийом їжі краще не відкладати, оскільки це може зашкодити режиму дитини. Тому якщо обстановка не найкраща для годування тут і зараз, краще знайти місце, в якому буде комфортно дати дитині груди.

– Знайдіть якесь затишне місце. Якщо такого немає, то можна почати годування в тому місці, в якому ви перебуваєте, прикрившись якимось простирадлом чи пледом. Якщо при цьому ви не відчуваєте дискомфорту, як я, годуйте так, – зазначила Даша.

Блогер зізналася, що планує годувати грудьми свого сина Льва максимум до року.

– У шість місяців хочу почати вводити прикорм і потихеньку відучувати від грудей. Виходить, що грудне вигодовування буде десь до року, – розповіла вона.

Щорічно з 1 по 7 серпня проводиться Всесвітній тиждень грудного вигодовування.

Його мета – пояснити громадськості, наскільки материнське молоко важливе для дитини, як воно може вберегти малюка від різних хвороб і зміцнити його імунітет. Що потрібно знати про грудне вигодовування – читайте в нашому матеріалі.

Фото: Даша Квіткова