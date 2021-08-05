Українська співачка MamaRika (справжнє ім’я – Анастасія Кочетова) розповіла, як пройшли її пологи.

ПДР виконавиці було заплановано на 10 серпня, проте вона відчувала, що зустріч із малюком відбудеться раніше. Тому в них із чоловіком, коміком Сергієм Середою все було зібрано та готово заздалегідь.

– У неділю (1 серпня, – Ред.) ввечері ми поїхали на плановий огляд до нашого лікаря. Його мудрий погляд відразу дав зрозуміти, що ми залишаємося в пологовому будинку, – згадує MamaRika.

Уже вночі співачка відчула, що в неї тягне живіт. Анастасія зазначила, що тренувальних переймів у неї не було, тому ці відчуття були новими. Вранці виконавиця почала народжувати.

– Чи варто говорити, що я ніколи не лежала в лікарні за все життя – тому було лячно. Я як їжачок у тумані довірилася бригаді лікарів і недарма. В якийсь момент було прийнято рішення робити кесарів розтин, – розповіла MamaRika.

У Instagram-stories Анастасія зазначила, що в день операції вже ходила. Також вона пообіцяла пізніше детальніше розповісти, як усе пройшло.

Нагадаємо, 2 серпня MamaRika народила сина. Це перша дитина подружжя.

Про вагітність зірки стало відомо у травні 2021 року. Анастасія розповідала, що у перші місяці страждала від сильного токсикозу та навіть лежала під крапельницями.