Український блогер і дружина телеведучого Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, як справляється з роллю мами. Дівчина не приховує, що часом буває важко.

12 липня Даша Квіткова народила сина Льва. Новоспечена мама насолоджується малюком і своєю новою роллю, проте не приховує того, що буває нелегко.

Так, в Instagram-stories блогер поділилася фотографією, на якій зображена заплакана з сином на руках.

– Буває і так. Сиджу та ридаю. Роблю зараз це часто. Іноді просто так, як накриває хвилею, а іноді можу плакати разом із маленьким, коли в нього коліки. Післяпологовий період проходить максимально в сльозах, – зізналася Даша.

Квіткова зазначила, що їй не соромно говорити про це.

– Якщо зараз мене читає матуся, яка впізнала себе в моїх словах – я вас обіймаю. Ви не одні, – сказала блогер.

Раніше Даша Квіткова розповіла, як ставиться до публічного грудного вигодовування. Також блогер зізналася, до якого віку планує годувати свого сина Льва.

Даша сказала, що вона некомфортно почувається при грудному годуванні на публіці, тому вона проти. Однак зазначила, що прийом їжі краще не відкладати, оскільки можна просто знайти якесь затишне місце та погодувати малюка.

Фото: Даша Квіткова