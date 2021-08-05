Американський актор Джон Корбетт і модель Бо Дерек одружилися після 20 років стосунків.

60-річна зірка серіалу Секс у великому місті зізнався, що він одружився зі своєю 64-річною подругою в грудні. До весілля закохані були разом 20 років.

– Ми з Бо одружилися приблизно на Різдво, – зізнався Джон.

Також він сказав, що вперше розповідає про весілля, оскільки вони з дружиною не афішують своє особисте життя.

– Ми доволі закриті люди і не робили ніяких заяв. Через 20 років вирішили одружитися, оскільки не хотіли, щоб 2020 рік став для нас таким, на який ми б озиралися й ненавиділи. Подумали та вирішили зробити якусь приємну річ, – зазначив Джон.

Закохані познайомилися на вечірці. З 2002 року вони живуть разом. Дітей в подружжя немає.

Варто зазначити, що це перший шлюб для Корбетта, а ось для моделі – другий. Бо була дружиною кінорежисера й актора Джона Дерека, який помер у 1998 році від серцевої недостатності. Вони прожили в шлюбі 12 років. Крім того, модель думала, що вже не зустріне свою любов.