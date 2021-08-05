Американська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що перестала спілкуватися з друзями, які не вакцинувалися від Covid-19.

В інтерв’ю журналу InStyle зірка назвала відмову від щеплення “ганьбою”. А також зазначила, що позиція людей, які не хочуть вакцинуватися, заснована на страху і пропаганді.

– І все ще є велика група людей, які виступають проти вакцинації або просто не прислухаються до фактів. Це справжня ганьба. Я щойно втратила кількох людей зі свого оточення, які відмовилися робити щеплення або не зізналися, що вони вакциновані, і це було прикро, – поділилася Дженніфер.

Акторка поскаржилася на велику кількість поганих новин в інформаційному просторі через Covid-19.

Також Еністон додала, що всі мають чесно говорити, вакциновані вони чи ні, оскільки це моральний обов’язок кожної людини.

За словами Дженніфер, карантин допоміг їй зробити переоцінку пріоритетів, які стосуються роботи та стосунків з людьми.

– Мій рівень тривожності знизився за рахунок усунення непотрібного мотлоху з життя, який я вважала необхідним. Тепер я розумію, що ти не можеш догодити всім, – зізналася акторка.

Нещодавно у мережі з’явилися чутки, що 52-річна Дженніфер Еністон має намір удочерити дівчинку з мексиканського дитячого будинку, якому допомагає фінансово.

Проте представники Еністон відреагували на цю інформацію заявою, що новина не відповідає дійсності.

Сама зірка жодних коментарів із цього приводу не давала.

Джерело: InStyle