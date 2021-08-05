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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Це справжня ганьба: Дженніфер Еністон перестала спілкуватися з невакцинованими від Covid-19

Дженніфер Еністон

Американська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що перестала спілкуватися з друзями, які не вакцинувалися від Covid-19.

В інтерв’ю журналу InStyle зірка назвала відмову від щеплення “ганьбою”. А також зазначила, що позиція людей, які не хочуть вакцинуватися, заснована на страху і пропаганді.

– І все ще є велика група людей, які виступають проти вакцинації або просто не прислухаються до фактів. Це справжня ганьба.

Я щойно втратила кількох людей зі свого оточення, які відмовилися робити щеплення або не зізналися, що вони вакциновані, і це було прикро, – поділилася Дженніфер.

Акторка поскаржилася на велику кількість поганих новин в інформаційному просторі через Covid-19.

Також Еністон додала, що всі мають чесно говорити, вакциновані вони чи ні, оскільки це моральний обов’язок кожної людини.

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За словами Дженніфер, карантин допоміг їй зробити переоцінку пріоритетів, які стосуються роботи та стосунків з людьми.

– Мій рівень тривожності знизився за рахунок усунення непотрібного мотлоху з життя, який я вважала необхідним. Тепер я розумію, що ти не можеш догодити всім, – зізналася акторка.

Нещодавно у мережі з’явилися чутки, що 52-річна Дженніфер Еністон має намір удочерити дівчинку з мексиканського дитячого будинку, якому допомагає фінансово.

Проте представники Еністон відреагували на цю інформацію заявою, що новина не відповідає дійсності.

Сама зірка жодних коментарів із цього приводу не давала.

Джерело: InStyle

Фото: Depositphotos

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