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Валентина Чорна |

В душі альфач: Melovin поділився фото у трико

Меловін

Український співак Melovin поділився світлиною, на якій позує у трико.

На особистій сторінці в Instagram артист оприлюднив фото з гримерки. У кадрі він постав у чорному трико та зі сценічним макіяжем.

– Коли в душі альфач, – підписав знімок Melovin.

На фото можна побачити, що співак перебуває у прекрасній спортивній формі.

У коментарях шанувальники закидали Melovin компліментами, а також зазначили, що останнім часом він дуже схуд.

  • Ой, які м’язи на руках!
  • Маєш шикарний вигляд.
  • Боже, ти так схуд!
  • Прекрасний!
  • Я тепер точно не зможу заснути.
  • Коли простояла в планці кілька хвилин – почуваюся приблизно так.
  • Кому така краса дістанеться?
  • Omg, які руки, – пишуть користувачі мережі.

Нещодавно Melovin зізнався, що усвідомив свою бісексуальну орієнтацію ще у 13 років. Це сталося, коли він почав спілкуватися зі знайомим у соціальній мережі.

Після тривалого листування Melovin зрозумів, що закохався у хлопця. Артист боявся розповісти про це батькам, оскільки боявся осуду. Проте зараз він почувається щасливим, навіть попри негативні думки інших.

Нагадаємо, що 5 липня на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 Melovin публічно зробив камінг-аут.

Спочатку він поцілував дівчину, а потім хлопця. Після цього співак підняв догори прапор ЛГБТ-спільноти.

Фото: Melovin

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