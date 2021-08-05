Український співак Melovin поділився світлиною, на якій позує у трико.

На особистій сторінці в Instagram артист оприлюднив фото з гримерки. У кадрі він постав у чорному трико та зі сценічним макіяжем.

– Коли в душі альфач, – підписав знімок Melovin.

На фото можна побачити, що співак перебуває у прекрасній спортивній формі.

У коментарях шанувальники закидали Melovin компліментами, а також зазначили, що останнім часом він дуже схуд.

Ой, які м’язи на руках!

Маєш шикарний вигляд.

Боже, ти так схуд!

Прекрасний!

Я тепер точно не зможу заснути.

Коли простояла в планці кілька хвилин – почуваюся приблизно так.

Кому така краса дістанеться?

Omg, які руки, – пишуть користувачі мережі.

Нещодавно Melovin зізнався, що усвідомив свою бісексуальну орієнтацію ще у 13 років. Це сталося, коли він почав спілкуватися зі знайомим у соціальній мережі.

Після тривалого листування Melovin зрозумів, що закохався у хлопця. Артист боявся розповісти про це батькам, оскільки боявся осуду. Проте зараз він почувається щасливим, навіть попри негативні думки інших.

Нагадаємо, що 5 липня на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 Melovin публічно зробив камінг-аут.

Спочатку він поцілував дівчину, а потім хлопця. Після цього співак підняв догори прапор ЛГБТ-спільноти.

Фото: Melovin