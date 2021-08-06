Аналітична компанія Hopper HQ оприлюднила рейтинг найбагатших зірок в Instagram за 2021 рік.
Першу позицію у списку посів португальський футболіст Кріштіану Роналду.
Останні кілька років він часто був у трійці лідерів, але цього разу спортсмен вирвався вперед.
У соціальній мережі Instagram Роналду має 295 млн підписників, а одна рекламна публікація на його сторінці коштує $1,6 млн.
Другу сходинку у рейтингу займає американський рестлер і актор Двейн Джонсон, який за один рекламний допис отримує $1,5 млн.
Також до трійки лідерів потрапила співачка Аріана Гранде. Ціна за один її рекламний пост становить $1,5 млн.
Попри те, що американська модель Кайлі Дженнер завжди очолювала цей рейтинг, у 2021 році вона посіла четверту сходинку.
В Instagram зірка має 237 млн підписників, а за рекламу отримує $1,4 млн.
П’ятірку найбагатших зірок закриває співачка Селена Гомес, рекламна публікація якої коштує $1,4 млн.
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян на шостій позиції – $1,4 млн.
На сьомій сходинці рейтингу опинився аргентинський футболіст Ліонель Мессі – $1,1 млн.
Восьмою у рейтингу стала співачка Бейонсе – $1,1 млн. Таку ж суму за рекламний допис отримує співак Джастін Бібер.
А десятку багатіїв закриває Кендалл Дженнер – $1 млн.
Загалом список налічує 395 знаменитостей.
Раніше стало відомо, що співачка Ріанна потрапила у список доларових мільярдерів за версію журналу Forbes.
Зірка посіла другу сходинку рейтингу найбагатших жінок шоу-бізнесу. Її фінансове становище оцінюють у $1,7 млрд.
Очолила рейтинг американська телеведуча Опра Вінфрі зі статком у $2,7 млрд.
Джерело: Hopper HQ