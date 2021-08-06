Топовий хореограф-постановник Євген Кот став суддею нового інноваційного сезону шоу Україна має талант на телеканалі СТБ. В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Євген розповів, як почувається в ролі судді легендарного проекту, а також про те, що для нього є найскладнішим у цій роботі.

Для Євгена це перший досвід у ролі судді, хоча за плечима – величезний професійний багаж.

Фіналіст першого сезону шоу СТБ Танцюють всі!, переможець сезону Танцюють всі! Повернення героїв, соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей (Барон Мюнхгаузен, Вартові мрій), постановник найрейтинговіших телепроектів у країні – він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант у будь-якої людини та привести її до успіху.

Зізнається, йому нелегко, адже він як ніхто інший розуміє, що відчувають учасники проекту – все це він сам проходив неодноразово.

– Суддівство – це абсолютно новий крок у моїй кар’єрі. І я радий, що він стався саме в проекті Україна має талант. Адже з першого сезону я був частиною цього шоу – хореографом-постановником, пізніше режисером-постановником, креативним продюсером, – сказав Євген.

Хореограф зазначив, що оцінює учасників талант-шоу чесно та розсудливо.

– Я людина, яка виступала на різноманітних змаганнях, ставила номери для різних шоу, тому я розумію, яка форма потрібна номеру й яка постановка краще проявить героя. Я буду чесним суддею. Допомагатиму тим, у кого побачу потенціал і бажання представляти Україну на міжнародному рівні. Відмовлятиму тим, хто, на мій погляд, ще не готовий до участі в такому серйозному і нелегкому проекті, – сказав Кот.

Євген зазначив, що бути в ролі судді складно, оскільки потрібно не тільки професійно оцінювати виступи, а й вміти правильно пояснити своє рішення та донести свою позицію не тільки самому учаснику проекту, а й великій кількості людей в залі та біля телевізорів.

– Однаково важко говорити і Ні, і Так. Треба правильно оцінити учасника та пояснити нашим глядачам своє рішення – чому я сказав Так і що мене вразило, або чому я сказав Ні та роз’яснити з професійного погляду помилки учасника. Тут важливо не розкритикувати, а надихнути людину, щоб вона не опустила руки та продовжувала розвивати свій талант. А якщо це дитина, то стає ще важче – їх у жодному разі не можна образити, – поділився хореограф.

Наостанок Євген відкрив нам завісу того, якими талантами цієї осені будуть дивувати Україну учасники проекту та назвав ті виступи, які найбільш запам’яталися.

– Раніше я не зовсім розумів танці на роликах, але пара, яка прийшла до нас на кастинг, мене підкорила! Вони виконували нереально видовищні трюки. Ще пам’ятаю маленьку дівчинку, яка танцювала контемпорарі – вона настільки емоційно це робила, що ми не могли стримати сліз. Я обожнюю, коли артисти на сцені віддаються не лише фізично, а й емоційно, коли вони проживають свій виступ.

Новий сезон проекту Україна має талант приурочений до 30-ї річниці незалежності України. Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени. Ведучий проекту – Григорій Решетник, судді – Євген Кот, Ксенія Мішина та Сергій Притула.

Також у складі журі проекту з’явиться і четвертий суддя. У різних випусках шоу до зіркової трійці журі приєднаються люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на самих різних міжнародних аренах.

Серед них: Лілія Подкопаєва, Маша Єфросиніна та Руслана.