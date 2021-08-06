Мати покійного співака Кузьми Скрябіна, Ольга Кузьменко, заявила, що авторські права на творчість музиканта намагаються вкрасти.

Жінка записала відеозвернення, в якому звинуватила компанію Moon Records та її власника Андрія Пасічника у привласненні прав на пісні Кузьми.

За словами Ольги Кузьменко, Moon Records залишив 38 скарг про порушення авторських прав на різні відео.

Через це YouTube-канал музиканта можуть заблокувати назавжди.

– Чому вам, пане Пасічник, не дають спокою права інтелектуальної власності, напрацьовані моїм сином за своє коротке життя? Тому що всі ці роки ви жили в них, обкрадаючи нашу сім’ю, і зараз втратили це джерело доходу? – запитала Ольга.

Жінка звернулася по допомогу до президента України Володимира Зеленського, оскільки впевнена, що він чудово розуміє, як важко захистити авторські права у сучасному світі.

Реакція Андрія Пасічника

Власник лейблу Moon Records Андрій Пасічник заявив, що компанія готова відкликати всі скарги з поваги до Кузьми.

Він додав, що лейбл завжди працював чесно, а Ольга Кузьменко дезінформує громадськість.

– Ви прекрасно знаєте чому спрямовані ці скарги. Творчість гурту Скрябін містить в собі авторські і суміжні права різних авторів і музикантів групи, які брали участь і працювали з Андрієм в різний час і довгі роки. Наша компанія захищає права авторів і виконавців, які їх нам довірили. Всі права Андрія Кузьменка безумовно належать спадкоємцям, які заснували компанію ТОВ Кузьма Скрябін… На права Андрія ніхто не претендує, – заявив Андрій Пасічник.

Мати Кузьми Скрябіна заявила, що пісні її сина хочуть вкрасти / 2 фотографии

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року. Артист потрапив у ДТП в Дніпропетровській області.

З 1989 року він залишався незмінним солістом та учасником колективу Скрябін. За час свого існування гурт випустив 21 альбом.

Після смерті Кузьми колектив продовжує свою концертну діяльність. На місті соліста вже встигли побувати Женя Толочний, Женя Галич і Юрко Юрченко.