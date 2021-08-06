Українську співачку MamaRika (справжнє ім’я – Анастасія Кочетова) виписали з пологового будинку.

В Instagram-stories артистка повідомила, що день виписки настав, вони зібрали речі та готові їхати додому – в Одесу. Народжувала вона в Києві.

– День виписки настав. Ми вже зібрали речі, це було непросто, але ми змогли. Сергій намагається сповити нашого карапуза, щоб було красиво, але вже як вийде. Наші чотири дні в пологовому будинку позаду. Найголовніше – дорога до Одеси. Ми просто зараз сідаємо в бус та їдемо, – сказала MamaRika.

Для виписки співачка обрала зручний легкий комбінезон ніжно-рожевого кольору, а її чоловік, комік Сергій Середа – чорну футболку та штани.

– Дякую пологовому будинку Adonis. Ми обіцяємо повернутися, не знаю коли, але повернемося, – сказав Середа.

Нагадаємо, що 2 серпня MamaRika народила сина. Це перша дитина подружжя.

Також MamaRika розповіла, як пройшли її пологи. Спочатку ПДП співачки було заплановано на 10 серпня, проте при плановому огляді лікар залишив її в пологовому будинку.

Зірка зізналася, що їй було лячно, оскільки вона ніколи не лежала в лікарні, але вирішила довіритися лікарям. Також MamaRika повідомила, що в якийсь момент було прийнято рішення робити кесарів розтин. Однак вона сказала, що вже в день операції намагалася ходити.

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Фото: MamaRika