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Каріна Зуєва |

Поступилася президенту: Леся Нікітюк у трійці найвпливовіших людей Instagram

Леся Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила до рейтингу найвпливовіших лідерів думок в Instagram.

Зірка похизувалася другим місцем у списку – одразу за президентом Володимиром Зеленським.

– Я друга в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine. Я друга людина після президента, – написала Леся.- Я друга в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine. Я друга людина після президента, – написала Леся.

У коментарях зірка подякувала своїм підписникам за активність, і зауважила, що їй дуже приємно.

– Дякую вам, мої підписники. Ви у мене найдобріші та найфартовіші в світі. А ще у вас ніколи не буде проблем, оскільки моя сторінка приносить удачу. Обіймаю, – написала Нікітюк.

Шанувальники телеведучої – у захваті від такої новини і засипали зірку коментарями.

  • Для нас ви перша.
  • Лесю, вітаю! Ти заслуговуєш на це.
  • Красуня та розумниця! Це справедливий рейтинг.
  • Ти молодець, так тримати!
  • Балотуйся в президенти.
  • Думаю, потрібно балотуватися на виборах. Усі підписники проголосують за тебе.
  • Браво, Леся, – пишуть шанувальники Нікітюк.

Однак уже 6 серпня Леся Нікітюк посунулася в рейтингу на третє місце, поступившись блогеру Юлії Вербинець.

Зараз топ-10 лідерів думок в українському Instagram виглядає так:

  1. президент Володимир Зеленський;
  2. блогер Юлія Верба;
  3. телеведуча Леся Нікітюк;
  4. співачка Настя Каменських;
  5. акторка Єлизавета Василенко;
  6. співачка Надя Дорофєєва;
  7. блогер Оля Шелбі;
  8. співачка Леді Діана;
  9. блогер Олександра Пустовіт;
  10. блогер Даша Квіткова.
топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram
топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram
топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram
топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram
Поступилася президенту: Леся Нікітюк у трійці найвпливовіших людей Instagram / 2 фотографии
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Фото: Леся Нікітюк

Джерело: Hypeauditor

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