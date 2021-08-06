Українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила до рейтингу найвпливовіших лідерів думок в Instagram.
Зірка похизувалася другим місцем у списку – одразу за президентом Володимиром Зеленським.
– Я друга в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine. Я друга людина після президента, – написала Леся.- Я друга в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine. Я друга людина після президента, – написала Леся.
У коментарях зірка подякувала своїм підписникам за активність, і зауважила, що їй дуже приємно.
– Дякую вам, мої підписники. Ви у мене найдобріші та найфартовіші в світі. А ще у вас ніколи не буде проблем, оскільки моя сторінка приносить удачу. Обіймаю, – написала Нікітюк.
Шанувальники телеведучої – у захваті від такої новини і засипали зірку коментарями.
- Для нас ви перша.
- Лесю, вітаю! Ти заслуговуєш на це.
- Красуня та розумниця! Це справедливий рейтинг.
- Ти молодець, так тримати!
- Балотуйся в президенти.
- Думаю, потрібно балотуватися на виборах. Усі підписники проголосують за тебе.
- Браво, Леся, – пишуть шанувальники Нікітюк.
Однак уже 6 серпня Леся Нікітюк посунулася в рейтингу на третє місце, поступившись блогеру Юлії Вербинець.
Зараз топ-10 лідерів думок в українському Instagram виглядає так:
- президент Володимир Зеленський;
- блогер Юлія Верба;
- телеведуча Леся Нікітюк;
- співачка Настя Каменських;
- акторка Єлизавета Василенко;
- співачка Надя Дорофєєва;
- блогер Оля Шелбі;
- співачка Леді Діана;
- блогер Олександра Пустовіт;
- блогер Даша Квіткова.
Фото: Леся Нікітюк
Джерело: Hypeauditor