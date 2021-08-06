Українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила до рейтингу найвпливовіших лідерів думок в Instagram.

Зірка похизувалася другим місцем у списку – одразу за президентом Володимиром Зеленським.

– Я друга в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine. Я друга людина після президента, – написала Леся.- Я друга в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine. Я друга людина після президента, – написала Леся.

У коментарях зірка подякувала своїм підписникам за активність, і зауважила, що їй дуже приємно.

– Дякую вам, мої підписники. Ви у мене найдобріші та найфартовіші в світі. А ще у вас ніколи не буде проблем, оскільки моя сторінка приносить удачу. Обіймаю, – написала Нікітюк.

Шанувальники телеведучої – у захваті від такої новини і засипали зірку коментарями.

Для нас ви перша.

Лесю, вітаю! Ти заслуговуєш на це.

Красуня та розумниця! Це справедливий рейтинг.

Ти молодець, так тримати!

Балотуйся в президенти.

Думаю, потрібно балотуватися на виборах. Усі підписники проголосують за тебе.

Браво, Леся, – пишуть шанувальники Нікітюк.

Однак уже 6 серпня Леся Нікітюк посунулася в рейтингу на третє місце, поступившись блогеру Юлії Вербинець.

Зараз топ-10 лідерів думок в українському Instagram виглядає так:

президент Володимир Зеленський; блогер Юлія Верба; телеведуча Леся Нікітюк; співачка Настя Каменських; акторка Єлизавета Василенко; співачка Надя Дорофєєва; блогер Оля Шелбі; співачка Леді Діана; блогер Олександра Пустовіт; блогер Даша Квіткова.

Поступилася президенту: Леся Нікітюк у трійці найвпливовіших людей Instagram / 2 фотографии

Фото: Леся Нікітюк

Джерело: Hypeauditor