Софія Ротару виступить у Росії напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Концерт у Сочі пройде на честь відкриття конкурсу Новая волна 2021. Народна артистка України вийде на сцену 19 серпня.

Заради неї їду в Сочі. Все життя пов’язане з її творчістю.

Легендарна! Дуже чекаю на її виступ.

Заради неї вперше приїду на Новую волну.

Чекаємо з нетерпінням!

Найкраща співачка всіх часів і народів! Моє кохання назавжди! Дякуємо за чудову новину!

Велика Софія Ротару! Яке ж щастя, що вона буде на Новой волне, – пишуть користувачі мережі.

Крім Софії Ротару, на конкурсі виступлять інші українські виконавці, серед яких – Світлана Лобода, Maruv, Макс Барських, Таїсія Повалій та Ані Лорак.

Більш того, Світлана Лобода увійде до складу журі конкурсу.

Нещодавно Лобода анонсувала концерт в Україні. Виступ зірки заплановано в Одесі на 14 серпня. Відомо, що вона записала пісню українською мовою, яку планує презентувати перед концертом.

Ані Лорак також збирається виступити з концертом в Одесі – 16 та 17 серпня.

Варто зазначити, що Софія Ротару візьме участь у концерті з нагоди 30-річчя незалежності України. Він пройде в Києві на НСК Олімпійський 24 серпня.

Фото: Софія Ротару