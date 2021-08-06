Український продюсер Олена Мозгова зізналася, що схудла на 20 кілограмів.

На особистій сторінці у Facebook Олена оприлюднила фото в джинсах, які вже великі на неї за розміром.

Продюсер зауважила, що скинути зайву вагу їй вдалося завдяки правильному харчуванню і мінімальним навантаженням вдома. У тренажерний зал вона не ходила.

Олена додала, що шлях її самовдосконалення не закінчується. А єдиною проблемою у процесі схуднення є зміна гардеробу.

-20! Це був непростий, цікавий шлях. І він не закінчився, самовдосконалення ніколи не закінчується, особливо, якщо воно комплексне і глибинне. Єдина проблема… гардероб, але нехай це буде моя єдина життєва проблема! Лікування продовжую, нерви, як сказав лікар, тільки псуються швидко, а відновлюються довго. Отже, не псуйте собі нерви, бережіть себе, – написала Олена.

Раніше Олена Мозгова важила 86 кілограмів, а про початок свого схуднення публічно повідомила у січні 2021 року. Тоді вона мала на меті скинути 15 кілограмів.

У липні продюсер розповіла про проблеми зі здоров’ям, поскаржившись на біль у спині. Наразі Олена продовжує лікування.

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З 2012 року Мозгова продюсує українського співака David Axelrod, у шлюбі з яким народила доньку Соломію.

Також у Мозгової є донька Євгенія від українського співака Олександра Пономарьова і донька Зоя, імені батька якої вона не розголошує.

Фото: Олена Мозгова