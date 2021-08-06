Українська співачка Тіна Кароль висловилася щодо побиття танцюриста з балету Наді Дорофєєвої.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка поділилася відео інциденту та зазначила, що причиною цього є “ублюдське виховання”.

За словами Кароль, таким жорстоким людям немає місця на нашій планеті.

Співачка додала, що потерпілий, Євген Гончаренко, досі перебуває у комі.

– Я хочу, щоб це побачили всі мої підписники. Знайте, є інший світ за межами цього ублюдського виховання! Женя, хороший хлопець, досі перебуває в комі! Ти, в червоному, не Макгрегор, не чемпіон. Видалися з нашого суспільства і матриці. Чемпіони – скромні, – написала Кароль.

Нагадаємо, що Євгена Гончаренка жорстоко побили, коли він виходив з популярного серед ЛГБТ-спільноти клубу Ліфт. У хлопця діагностували важку закриту черепно-мозкову травму та інші серйозні пошкодження.

Винуватцем виявився працівник УДО Євген Беспалий, якого взяли під варту на 60 діб. Йому загрожує від п’яти до восьми років у в’язниці. Досудовим розслідуванням займається ДБР.

Наразі Євген перебуває у реанімації, а лікарі не дають жодної конкретної інформації. На лікування танцюриста вже витрачено близько 30 тис. грн.

Але для повної реабілітації знадобиться значно більша сума, тому близькі Євгена почали збір коштів.

Фото: Наталія Курган