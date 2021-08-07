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Дмитро Кудрявцев |

Ротару – 74: співачка: опублікувала фото з відпочинку

Софія Ротару

Народна артистка України в суботу, 7 серпня, святкує день народження – в 2021 році їй виповнилося 74 роки.

Свято вона проводить в колі сім’ї на італійському курорті Форт-деї-Мармі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка показала фотографію з відпочинку.

– Найкращий день, – підписала Ротару знімок.

На фото вона позує в плаття, накидці, сонцезахисних окулярах і солом’яному капелюшку. В руках у співачки велосипед з кошиком квітів.

 

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Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

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Фото: Instagram Софії Ротару

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