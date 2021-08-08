Всесвітній день котів щорічно відзначають 8 серпня. Свято заснував Міжнародний фонд захисту тварин Animal Welfare. Мета цього свята – привернути увагу до проблеми бездомних тварин.

Серед знаменитостей теж багато любителів котів. Кажуть, що тварини схожі на своїх господарів. Тож перевірмо, чи вгадаєте ви господаря кота за фото.

Цікаві факти про зіркових котів

Кішка покійного дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт – одна з найвідоміших та найзаможніших кішок у світі. Тваринка в житті дизайнера з’явилася випадково. На час різдвяних свят один із манекенників Лагерфельда попросив покоївку дизайнера доглянути за вихованцем.

Однак кішка так сподобалася Карлу, що він її не віддав господареві, а подарував натомість нового вихованця. Щоб Лагерфельд був у курсі, чим займається його улюблениця, покоївки вели щоденник її діяльності. Цих даних вистачило на цілу книгу – Шупетт: особисте життя модної кішки високого польоту, яка вийшла в 2014 році.

У наш час кожен охочий може погладити і пограти з шестипалими кішками Хемінгуея, однак для цього потрібно вирушити до Флориди (США), де розташований будинок-музей письменника. Там проживають близько 50 кішок із зайвими пальцями на лапах.

Ернест Хемінгуей свого першого вихованця, кішку породи мейн-кун, отримав від капітана судна в місті Кі-Вест. Письменник любив її, незважаючи навіть на те, що у кішки були зайві пальці на лапах. Такий дефект називається полідактилія, він передається у спадок.

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