Мати побитого танцівника балету Дорофеєвої повідомила про його стан

Танцюрист з шоу-балету української співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко все ще перебуває в комі після побиття колишнім співробітником Управління державної охорони.

Про це повідомила Ірина Гончаренко в одному з коментарів у Facebook. Скрін з її словами в Stories Instagram опублікувала Дорофєєва.

За словами матері танцюриста, його стан все ще залишається стабільно важким. Лікарі дають невтішні прогнози. Танцюрист пробуде в комі ще щонайменше близько 10 днів.

Це потрібно для того, щоб зменшився набряк головного мозку, потім танцюриста поступово виводитимуть зі сну. Після цього можна буде діагностувати можливі наслідки.

1 серпня Євгена Гончаренка, танцюриста з групи Дорофеєвої побив чоловік. Зловмисник завдав йому удар кулаком у голову після того, як Євген заступився за дівчину.

Від удару танцюрист впав на землю. Незабаром з’ясувалося, що його побив 28-річний працівник УДО. Управління звільнило чоловіка після того, як дізналося про дії свого екс-співробітника.

Підозрюваного затримали правоохоронці. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Фото: Ірина Гончаренко