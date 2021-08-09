Українська співачка Анастасія Приходько вперше за довгий час показала свого чоловіка.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео зі святкування дня народження сина Гордія.

У кадрі Анастасію можна побачити в обіймах чоловіка Олександра.

З нагоди дня народження сина, Приходько організувала дитячу вечірку в парку біля водойми. На свято були запрошені друзі хлопчика і аніматори, одягнені в костюми відомих персонажів з мультфільмів.

На відео можна побачити, як Гордій підійшов до батьків з букетом із кульок та подякував їм за свято.

У цей момент Анастасія розчулилася і не змогла стримати сліз від щастя. Олександр ніжно витирав їй сльози.

– Всі його бажання ми здійснили. Губка Боб і Людина Павук прийшли. Всі друзі, яких він запрошував – є. Вчора син залишився дуже щасливим від свята, – написала Приходько.

Варто зауважити, що Анастасія досить рідко показує кадри з чоловіком, оскільки не хоче ділитися особистим життям у соціальних мережах.

Нещодавно Анастасія Приходько показала, як годує грудьми сина Луку. Зірка зізналася, що після народження третьої дитини її життя змінилося.

Їй подобається бути мамою і розуміти свою цінність як жінки. Анастасія Приходько виховує трьох дітей: Нанну, Гордія та Луку.

Доньку співачка народила від абхазького бізнесмена – Нурі Кухілава. А у 2013 році вона вийшла заміж за своє перше кохання – Олександра.

Фото: Анастасія Приходько