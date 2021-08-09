Російський репер Баста (справжнє ім’я – Василь Вакуленко) виступив із концертом в Одесі. Артист з’явився на сцені 8 серпня в нічному клубі Ibiza Beach Club.

Перед початком виступу біля входу в заклад зібралася велика кількість людей, які не дотримувались карантинних норм.

Баста вийшов на сцену з двогодинним запізненням. Під час концерту глядачі стояли близько один біля одного, також були без масок.

Covid-19 помирає, коли приїжджає Баста.

Супер концерт, дякую за емоції.

Ось де про пандемію не чули. Потрібно їхати в Одесу.

Що там із Covid-19? Усі вакциновані на концерті?

Цікаво, чому вас досі в Україну пускають?

Браво, теж хочу потрапити на концерт Басти.

Було круто, дякую, – пишуть користувачі мережі.

Крім того, незадовго до концерту активіст Дем’ян Ганул повідомив у Facebook, що в Одесу приїхало чимало патріотично налаштованих людей, які хочуть поставити реперу ключові питання. Судячи з усього, ніяких казусів не було і концерт артиста пройшов спокійно.

У січні 2018 року Басті заборонили в’їзд в Україну, оскільки артист виступав в анексованому Криму. У вересні 2020 року Мінкульт виключив репера зі списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України і яким заборонений в’їзд на територію нашої країни.

На початку травня репера Басту помітили в Києві в ресторані Мокко, що на Хрещатику.

Фото: Василь Вакуленко