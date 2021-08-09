Український блогер, дружина екс-Холостяка Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про планування другої дитини. За словами знаменитості, вона хоче дочекатися відновлення свого тіла після недавніх пологів. Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

– Я просто хочу максимально відновити своє тіло, щоб воно прийшло в форму, як до вагітності, і вже тоді планувати другу дитину, – поділилася думками блогер.

13 липня Даша народила свого первістка вагою 3,7 кг і зростом 56 см. Хлопчика назвали Левом.

Відразу після пологів знаменитість зазначила, що через рік-півтора разом з чоловіком Микитою повернеться до пологового будинку за дівчинкою.

Раніше Квіткова розповіла публіці про післяпологовий період – вона не боїться показувати всі труднощі материнства. За словами знаменитості, вона часто плаче, і це надходить хвилями. Даша може розплакатися разом з малюком, коли у нього кольки, але також зазначила, що намагається не нервувати, і в цьому їй допомагає медитація.

Молода матуся також підтримала тих, хто знайшов у її словах себе.

Крім цього, Даша розповіла, як годує маленького Льва грудьми. Іноді цей процес буває складним. В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV дружина Микити Добриніна зізналася, що проти грудного вигодовування на публіці.

Знаменитість додала, що за необхідності йде в машину і там ховається від сторонніх очей, а саме приймання їжі краще не відкладати, щоб не збити режим дитини.

Джерело: Даша Квіткова