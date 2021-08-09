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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Косить під Кардаш’ян: Мадонна захопилася фотошопом і нарвалася на критику

Мадонна

Американську співачку Мадонну звинуватили в копіюванні стилю зірки реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.

62-річна Мадонна опублікувала в Instagram знімок, яким спантеличила своїх фанатів. На селфі зірка з’явилася в напівпрозорому рожевому топі та з вечірнім макіяжем.

– Нічого не можу з собою вдіяти, – підписала фото артистка.

Уважні користувачі звернули увагу на контури обличчя Мадонни – зникли щоки та скули стали набагато виразнішими.

Підписники співачки розділилися на два табори. Хтось зазначив, що артистка має чудовий вигляд, а хтось сказав, що занадто багато пластичних операцій та фотошопу, через які Мадонна тепер схожа на Кардаш’ян.

  • Мадонна Кардаш’ян.
  • Ви намагаєтеся виглядати як Кардаш’ян?
  • Найкрасивіша жінка на світі.
  • Королева.
  • Припиніть намагатися копіювати Кардаш’ян. Ви забули, що ви Мадонна?
  • Припиніть так багато фотошопити свої фотографії. Це виглядає безглуздо.
  • Мадонно, тобі не потрібно користуватися фотошопом. Будь собою. Ти і так гарна.
  • Занадто багато фотошопу та пластики.
  • Твої блакитні очі зводять із розуму, – пишуть підписники зірки.

У березні Мадонна опублікувала серію відвертих знімків. У кадрі зірка з’явилася в спідній білизні. Також на виконавиці були панчохи та капелюх від українського дизайнера.

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Фото: Мадонна

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