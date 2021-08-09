Американську співачку Мадонну звинуватили в копіюванні стилю зірки реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.
62-річна Мадонна опублікувала в Instagram знімок, яким спантеличила своїх фанатів. На селфі зірка з’явилася в напівпрозорому рожевому топі та з вечірнім макіяжем.
– Нічого не можу з собою вдіяти, – підписала фото артистка.
Уважні користувачі звернули увагу на контури обличчя Мадонни – зникли щоки та скули стали набагато виразнішими.
Підписники співачки розділилися на два табори. Хтось зазначив, що артистка має чудовий вигляд, а хтось сказав, що занадто багато пластичних операцій та фотошопу, через які Мадонна тепер схожа на Кардаш’ян.
- Мадонна Кардаш’ян.
- Ви намагаєтеся виглядати як Кардаш’ян?
- Найкрасивіша жінка на світі.
- Королева.
- Припиніть намагатися копіювати Кардаш’ян. Ви забули, що ви Мадонна?
- Припиніть так багато фотошопити свої фотографії. Це виглядає безглуздо.
- Мадонно, тобі не потрібно користуватися фотошопом. Будь собою. Ти і так гарна.
- Занадто багато фотошопу та пластики.
- Твої блакитні очі зводять із розуму, – пишуть підписники зірки.
У березні Мадонна опублікувала серію відвертих знімків. У кадрі зірка з’явилася в спідній білизні. Також на виконавиці були панчохи та капелюх від українського дизайнера.
Фото: Мадонна