Американську співачку Мадонну звинуватили в копіюванні стилю зірки реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.

62-річна Мадонна опублікувала в Instagram знімок, яким спантеличила своїх фанатів. На селфі зірка з’явилася в напівпрозорому рожевому топі та з вечірнім макіяжем.

– Нічого не можу з собою вдіяти, – підписала фото артистка.

Уважні користувачі звернули увагу на контури обличчя Мадонни – зникли щоки та скули стали набагато виразнішими.

Підписники співачки розділилися на два табори. Хтось зазначив, що артистка має чудовий вигляд, а хтось сказав, що занадто багато пластичних операцій та фотошопу, через які Мадонна тепер схожа на Кардаш’ян.

Мадонна Кардаш’ян.

Ви намагаєтеся виглядати як Кардаш’ян?

Найкрасивіша жінка на світі.

Королева.

Припиніть намагатися копіювати Кардаш’ян. Ви забули, що ви Мадонна?

Припиніть так багато фотошопити свої фотографії. Це виглядає безглуздо.

Мадонно, тобі не потрібно користуватися фотошопом. Будь собою. Ти і так гарна.

Занадто багато фотошопу та пластики.

Твої блакитні очі зводять із розуму, – пишуть підписники зірки.

У березні Мадонна опублікувала серію відвертих знімків. У кадрі зірка з’явилася в спідній білизні. Також на виконавиці були панчохи та капелюх від українського дизайнера.

Фото: Мадонна