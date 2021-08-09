Російська співачка МакSим (справжнє ім’я – Марина) йде на поправку. Зірку переводять у звичайну палату.

Про це повідомила директор МакSим Маргарита Соколова. Також вона сказала, що коли буде виписка – невідомо, оскільки лікарі не коментують це запитання, проте відомо, що незабаром.

– Самі лікарі кажуть, що це рідкісний і унікальний випадок – такий щасливий кінець. Звичайно, ще потрібно тривале відновлення. Сили необхідно заповнювати, енергії ще недостатньо, але вона здатна самостійно ходити, їсти, спілкуватися, – написала Соколова в Instagram.

Маргарита зазначила, що співати та літати МакSим поки що заборонено, оскільки все залежить від того, наскільки швидко відновляться легені виконавиці.

Також директор висловила подяку всім лікарям, які причетні до одужання співачки.

Шанувальники МакSим зраділи такій новині та побажали зірці якнайшвидше повернутися до звичного життя.

Ми дуже чекали на цю новину та хвилювалися за Марину.

Ура, чекаємо Марину на зв’язку.

Дякую за чудову новину. Дуже рада за Марину.

Видужуй та більше ніколи не хворій.

Наша віра перемогла.

Плачу від щастя, – пишуть користувачі мережі.

У червні 2021 року МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Через кілька днів стан зірки погіршився і її ввели в медикаментозну кому.

Наприкінці липня директор співачки повідомив, що МакSим іноді буває в свідомості, проте артистку не в повному обсязі вивели з медикаментозного сну.

На початку серпня стало відомо, що стан МакSим покращився.

Фото: МакSим