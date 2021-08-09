Ведучий легендарного талант-шоу на СТБ Україна має талант Григорій Решетнік розповів, як йому вдається поєднувати роботу з сім’єю. В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV він також поділився своїм талантом і відповів на запитання, чи хоче ще дітей.

Григорій Решетнік – ведучий наймасштабніших телепроектів Україна має талант, Холостячка, Холостяк, Неймовірна правда про зірок на телеканалі СТБ. Але незважаючи на такий щільний робочий графік, він завжди знаходить час на сім’ю.

27 листопада 2020 року Решетнік втретє став батьком. Тепер вони з дружиною Христиною виховують семирічного Івана, трирічного Дмитра та восьмимісячного Олександра.

– Між зйомками я завжди проводжу час із родиною. Наразі легше, оскільки на час канікул старші діти були у бабусі з дідусем, а ми з дружиною займалися вихованням молодшого. Однак вважаю: якщо є бажання, можливо поєднати все. І мені це вдається, – поділився телеведучий.

Решетнік зізнався, що намагається бути прогресивним батьком.

– Я намагаюся бути об’єктивним, ненав’язливим і виховувати з дітей особистостей. Так або інакше ти нав’язуєш свої стереотипи та комплекси на підсвідомому рівні. Намагаюся дати дітям максимум того, що можу, – каже він.

Григорій зізнався, що на трьох дітях зупинятися не збирається, оскільки дуже хоче доньку. Однак поки що вони із дружиною зроблять невелику паузу.

– Молодшому тільки вісім місяців. Але я дуже мрію про доньку, а там як дасть Бог і як зійдуться зірки, – говорить Решетнік.

Григорій зазначив, що через насичений графік зараз не ставить перед собою якісь глобальні нові цілі, а насолоджується тим, що відбувається.

– Я вирішив просто насолоджуватися процесом: вихованням дітей, спостереженням, як вони ростуть, часом із дружиною наодинці та зйомками телекастингів Україна має талант. Чесно кажучи, хочу, щоб ця осінь була найбільш феєричною в моєму житті та у житті рідного телеканалу. Хочеться показати високі результати. Оскільки на шляху до мрії потрібно не тільки ставити галочки, а й виконувати задумане, – наголосив Решетнік.

Шоумен розкрив і свій надзвичайний талант, на який у нього постійно не вистачає часу.

– Найкраще я вмію лінуватися. Можу лежати на дивані, нічого не робити, байдикувати. Але талант цей вдається продемонструвати не часто – немає часу на його реалізацію. Однак коли з’являється можливість, то я просто чемпіон світу з ліні! – жартує телеведучий.

Раніше Григорій Решетнік розповів про успіх на телебаченні. За словами шоумена, він став телеведучим свого рівня завдяки любові до професії та тому, що не зважав на перешкоди.

Також Григорій зізнався, що його життя могло скластися інакше, і періодично він готував себе до цього.