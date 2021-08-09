Українська акторка і головна героїня романтичного реаліті Холостячка Ксенія Мішина розповіла, що позбулася страху самотності.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила допис, в якому зізналася, що раніше боялася залишитися одною.

Але зараз Ксенія впевнена, що самотність страшна тільки тому, хто зрадив себе.

– Самотність страшна тільки тому, хто настільки зрадив себе, що впевнений: ніхто більше ніколи не захоче присісти поруч і розділити їжу. Вона страшна тоді, коли зневірився, зачерствів настільки, що вже не віриш у те, що коли-небудь ще зустрінеш когось зі своєї зграї, того, хто пахне близькістю і цікавою бесідою, – написала Мішина.

Акторка додала, що на самоті народжується творчість. А залишитися одною, не так страшно, як вона собі уявляла.

– Це не так вже і погано. Приходжу додому. Усі лякали холодом стін і відразливою відсутністю, але я не відчуваю страху. Отже, це прекрасне, м’яке, величезне ліжко тільки для мене. Непогано. Тиша. Жадібно слухаю її. Гей, самотносте, а ти не такий монстр, яким я раніше тебе уявляла, яким нав’язує тебе суспільство, – написала Ксенія.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина розірвала стосунки з Олександром Еллертом. За її словами, розставання сталося неочікувано, але назавжди.

Вона зрозуміла, що Олександр Еллерт більше не повинен мати жодного відношення до її життя. Акторка попросила підписників не ставити запитань щодо цієї ситуації і поважати її особистий простір.

Романтичні стосунки Еллерта та Мішиної розпочалися на реаліті Холостячка, де акторка була головною героїнею.

У фіналі шоу Ксенія обрала Олександра Еллерта, а другим претендентом на її серце був Олексій Тригубенко.

Фото: Ксенія Мішина