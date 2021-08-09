Українська співачка Слава Камінська вирушила на відпочинок разом зі своїм екс-чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Екс-кохані відпочивають в Одесі разом зі своїми дітьми – 6-річним Леонардо та 5-річною Лаурою.

Колишнє подружжя не афішує спільне проведення часу, більш того, Слава поділилася знімком в Instagram, на якому закрила обличчя чоловіка, з яким вирушила до Одеси. Тоді ЗМІ почали приписувати їй роман із невідомим бойфрендом.

Однак в Instagram-stories Едгар опублікував схожий знімок, на якому позує в басейні з сином.

З кадрів можна зрозуміти, що екс-подружжя перебуває в одному готелі та разом проводить час із дітьми. Спільні фото вони не публікують.

– Початок сімейного відпочинку, – підписав знімок пластичний хірург.

Згодом Слава все таки зізналася, що знаходиться в Одесі разом із колишнім чоловіком, зазначивши, що її фото з дітьми були зроблені Едгаром.

У липні 2019 року Слава Камінська й Едгар Камінський розлучилися. Закохані прожили в шлюбі п’ять років.

Згодом Слава розповіла, що складається в теплих стосунках із колишнім чоловіком, оскільки в них спільні діти. Також вона наголосила, що любов може трансформуватися.

Крім того, Едгар практично відразу після розлучення почав будувати стосунки з арт-директором дизайнера Жана Гріцфельдта Ольгою Багатою. Пара була разом близько року, проте в листопаді 2020 року розійшлася.

Сама Слава не раз натякала, що в неї є хлопець, однак після розлучення особисте життя афішувати перестала.

Фото: Слава Камінська