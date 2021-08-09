Яніна Соколова прокоментувала звинувачення в домаганнях на адресу Володимира Талашка

Українська журналістка і телеведуча Яніна Соколова прокоментувала звинувачення в домаганнях на адресу викладача університету ім. Карпенка-Карого Володимира Талашка.

У Facebook Яніна опублікувала пост, у якому підтримала дівчат, що розповіли свої історії про домагання із боку викладача.

Соколова наголосила, що також була студенткою та випускницею університету імені Карпенка-Карого, і заявила, що Талашко там такий не один.

– Мені важко уявити, що відчуває молода дівчина, яка приїхала із Золотоноші або П’ятихатки до Києва вчитися, у той момент, коли метр сцени, від якого залежить твоє майбутнє в професії, мацає її тіло та лізе до неї в спідницю, супроводжуючи це поцілунками, які він здійснює своїми народно-артистськими губами, – написала Яніна.

Журналістка зізналася, що до неї теж виявляв інтерес викладач ВНЗ, однак не сказала, хто саме.

– Талашко там не один такий. Коли я вступала до ВНЗ, один із педагогів мав і до мене схожі спроби, які відбувалися під дією на нього оковитої, – сказала Яніна.

Вона наголосила, що категорично давала відворот метрам, проте в пам’яті це залишилося, а також наклало відбиток на подальше життя.

Крім того, Соколова звернулася до міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка з проханням звернути увагу на те, що відбувається в університеті.

Ткаченко відреагував на пост Яніни, запевнивши, що Мінкульт ініціює службове розслідування, щоб оперативно провести перевірку всіх наведених студентами та випускниками фактів.

– Подібна поведінка є неприпустимою. Міністерство інформуватиме про ситуацію. Паралельно організовуємо можливість для анонімного збору інформації про випадки харасменту у мистецькій сфері. Реагувати обов’язково – від службових розслідувань до притягнення до відповідальності, – написав міністр культури і інформаційної політики.

75-річного зірку фільму В бій ідуть лише старі та викладача кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток.

Сценарист Богдан Панкрухін зібрав історії дівчат, які стали жертвами актора, та опублікував їх у Facebook.

В ексклюзивом коментарі Фактам ICTV Володимир Талашко заперечує всі звинувачення на його адресу. Народний артист України сказав, що допомагав студентам зі вступом, але все було у межах приймальних вимог.

Фото: Яніна Соколова