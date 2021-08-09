Російська співачка МакSим (справжнє ім’я – Марина) вийшла на зв’язок. Зірка опублікувала перший пост в Instagram після коми.

Насамперед артистка висловила подяку всім, хто хвилювався за неї весь цей час. Також вона подякувала лікарям, які брали участь в її порятунку.

– Мені дуже допомогло, що за мене хвилювалися, думали про мене та молилися. Мене це витягнуло з того світу, – написала МакSим.

Зірка повідомила, що її переводять із реанімації в звичайну палату.

– Коли лікарі запитали мене, скільки, на мою думку, я пролежала в комі, я сказала два дні. Не могла повірити, що минуло більше місяця, – розповіла співачка.

Також МакSим сказала, що досі слабка і коли намагається ходити, то починаються сильні запаморочення. Однак вона сподівається, що незабаром зможе повернуться додому та опинитися в родинному колі.

– Польоти та виступи на якийсь період мені заборонені за приписами лікаря. Легені поки відновлюються, напружувати їх не можна. Але я вдячна всім вам, лікарям і Господу Богу за те, що я продовжую жити на цій землі, і, хоч поки що важко, але дихаю, – повідомила виконавиця.

Нагадаємо, що в червні МакSим госпіталізували з пневмонією. У зірки було уражено 40% легенів. Згодом стан співачки погіршився і її ввели в медикаментозну кому.

У липні стало відомо, що МакSим періодично буває в свідомості, проте недовго.

На початку серпня стан МакSим покращився. Артистка почала дихати самостійно через кисневу маску.

Фото: МакSим