16-річна дочка Олі Полякової Маша з’явилася на фото в незвичному образі – з хрестом на лобі, а на колінах у неї молодий хлопець з кров’ю з рота. Незвичайне фото дівчина опублікувала в Instagram.

Юна співачка постала перед шанувальниками у білій сорочці, чорній довгій сукні, з розпущеним волоссям і хрестом на лобі. Вона доповнила образ макіяжем з темною помадою на губах. На колінах у дівчини лежить хлопець в розкритому піджаку, а з рота у нього тече кров.

– Подивіться, яку класну фотку зробила. Хочете ще фоток у цьому образі? – поцікавилася Маша.

Незвичайний образ дівчини сподобався далеко не всім.

Публічне життя явно розпочала не з того! Більше, мабуть, залучити публіку нічим.

Хлопчик гарний, а от Маша так собі…

Яка дурниця. Круто тільки для малоліток. Якщо тебе тільки така аудиторія влаштовує – продовжуй і далі…

Маша Полякова – дочка відомої співачки Олі Полякової. Дівчина пішла по стопах мами, і пробує себе в образі співачки. Маша – учасниця рок-гурту Шви, і нещодавно вони дали свій перший концерт. Після виступу в їхню сторону посипався шквал критики, але Оля Полякова підтримала свою доньку, порадивши не слухати інших.

Марія під час виступу виконала кілька авторських пісень, текст деяких був із лайливими словами.

Репертуар групи не сподобався користувачам мережі, і вони висловили своє невдоволення.

Джерело: Маша Полякова