Донька загиблого в ДТП голлівудського актора Пола Вокера Мідоу виходить заміж.
22-річна дівчина поділилася радісною новиною в Instagram. Вона опублікувала коротке відео, на якому продемонструвала каблучку для заручин, яку їй подарував бойфренд, актор Луї Торнтон-Аллан.
У кадрі Мідоу постала в басейні та піднесла руку до обличчя, таким чином показавши каблучку.
Відеоролик дівчина підписала лаконічно, поставивши емодзі у вигляді сердець.
Свої стосунки Мідоу та Луї тривалий час не афішували. Публічно вони підтвердили роман лише у липні 2021 року.
Тоді Тортон-Аллан вперше опублікував знімок із коханою, назвавши її найкращим другом.
Новина про заручини Мідоу стала несподіванкою для її підписників, оскільки дівчина не афішує особисте життя.
- Чесно кажучи, це найкраща новина десятиліття.
- Несподівано, вітаю!
- Заручена? Вітаю!
- Ти така прекрасна, як і твій батько. Будь щаслива.
- Рано ще заміж, тільки 22…
- Думаю, що твій тато був би радий.
- Вітаю! Твій батько пишався б тобою, – пишуть підписники Мідоу.
Наразі Мідоу Вокер будує модельну кар’єру і, судячи з усього, успішну. У 2021 році вона з’явилася на обкладинці модного журналу Pop.
Батько Мідоу Пол Вокер загинув у ДТП у листопаді 2013 року, коли їй було всього 15 років. Він був зіркою серії фільмів Форсаж. Помер у віці 40 років.
Фото: Мідоу Вокер