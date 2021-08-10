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Каріна Зуєва |

Батько пишався б тобою: донька Пола Вокера виходить заміж

Мідоу Вокер виходить заміж

Донька загиблого в ДТП голлівудського актора Пола Вокера Мідоу виходить заміж.

22-річна дівчина поділилася радісною новиною в Instagram. Вона опублікувала коротке відео, на якому продемонструвала каблучку для заручин, яку їй подарував бойфренд, актор Луї Торнтон-Аллан.

У кадрі Мідоу постала в басейні та піднесла руку до обличчя, таким чином показавши каблучку.

Відеоролик дівчина підписала лаконічно, поставивши емодзі у вигляді сердець.

Свої стосунки Мідоу та Луї тривалий час не афішували. Публічно вони підтвердили роман лише у липні 2021 року.

Тоді Тортон-Аллан вперше опублікував знімок із коханою, назвавши її найкращим другом.

Новина про заручини Мідоу стала несподіванкою для її підписників, оскільки дівчина не афішує особисте життя.

  • Чесно кажучи, це найкраща новина десятиліття.
  • Несподівано, вітаю!
  • Заручена? Вітаю!
  • Ти така прекрасна, як і твій батько. Будь щаслива.
  • Рано ще заміж, тільки 22…
  • Думаю, що твій тато був би радий.
  • Вітаю! Твій батько пишався б тобою, – пишуть підписники Мідоу.

Наразі Мідоу Вокер будує модельну кар’єру і, судячи з усього, успішну. У 2021 році вона з’явилася на обкладинці модного журналу Pop.

Батько Мідоу Пол Вокер загинув у ДТП у листопаді 2013 року, коли їй було всього 15 років. Він був зіркою серії фільмів Форсаж. Помер у віці 40 років.

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Фото: Мідоу Вокер

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