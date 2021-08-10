Донька загиблого в ДТП голлівудського актора Пола Вокера Мідоу виходить заміж.

22-річна дівчина поділилася радісною новиною в Instagram. Вона опублікувала коротке відео, на якому продемонструвала каблучку для заручин, яку їй подарував бойфренд, актор Луї Торнтон-Аллан.

У кадрі Мідоу постала в басейні та піднесла руку до обличчя, таким чином показавши каблучку.

Відеоролик дівчина підписала лаконічно, поставивши емодзі у вигляді сердець.

Свої стосунки Мідоу та Луї тривалий час не афішували. Публічно вони підтвердили роман лише у липні 2021 року.

Тоді Тортон-Аллан вперше опублікував знімок із коханою, назвавши її найкращим другом.

Новина про заручини Мідоу стала несподіванкою для її підписників, оскільки дівчина не афішує особисте життя.

Чесно кажучи, це найкраща новина десятиліття.

Несподівано, вітаю!

Заручена? Вітаю!

Ти така прекрасна, як і твій батько. Будь щаслива.

Рано ще заміж, тільки 22…

Думаю, що твій тато був би радий.

Вітаю! Твій батько пишався б тобою, – пишуть підписники Мідоу.

Наразі Мідоу Вокер будує модельну кар’єру і, судячи з усього, успішну. У 2021 році вона з’явилася на обкладинці модного журналу Pop.

Батько Мідоу Пол Вокер загинув у ДТП у листопаді 2013 року, коли їй було всього 15 років. Він був зіркою серії фільмів Форсаж. Помер у віці 40 років.

Фото: Мідоу Вокер