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Каріна Зуєва |

Леся Нікітюк в обтислій сукні чекає на Кріштіану Роналду

Леся Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників своїм образом, який підібрала для зустрічі з відомим футболістом.

Леся Нікітюк опублікувала серію знімків і розповіла про свою нову подорож. Зірка вирушила на острів Мадейра (Португалія).

На фото телеведуча позує на тлі океану та гір. У кадрі Леся постала в обтислій яскраво-зеленій сукні з розрізом і яскраво-вираженим декольте. Волосся Нікітюк зібрала в пучок, зав’язавши їх стильною гумкою в тон свого вбрання.

Крім того, телеведуча пожартувала, що прилетіла на острів для зустрічі з культовим футболістом.

– Як тільки дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі та прилетіла сюди. Одягла сукню, нафарбувалася, стою і чекаю, – пожартувала телеведуча.

Підписники підтримали гумор Лесі, однак деяких більше цікавив розмір сукні. Найбільш уважні помітили, що такий самий наряд є у телеведучої Лілії Ребрик.

  • Кріштіану Роналду, як тільки дізнався, що там буде Леся, прилетів до Мексики.
  • Це він повинен чекати тебе і радіти, що побачить.
  • А з сукні груди випадають. Не за розміром.
  • Сподіваємося, що Роналду встиг придбати схожий образ.
  • Дуже гарна сукня, тобі личить.
  • Леся серцеїдка.
  • Чудовий жених. Це навіть краще, ніж капітан далекого плавання. І свекруха буде далеко.
  • Леся, годі чекати, потрібно діяти.
  • Сукня як у Лілії Ребрик. Навіть гумка на волоссі така.
  • Вибачте за нескромність, груди не болять?
  • Вона приїхала, тому що знає, що я тут. Роналду це прикриття, – пишуть шанувальники телеведучої.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк потрапила до трійки найвпливовіших людей Instagram. Крім того, спочатку телеведуча займала друге місце – відразу після президента Володимира Зеленського.

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Фото: Леся Нікітюк

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