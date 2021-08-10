Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників своїм образом, який підібрала для зустрічі з відомим футболістом.

Леся Нікітюк опублікувала серію знімків і розповіла про свою нову подорож. Зірка вирушила на острів Мадейра (Португалія).

На фото телеведуча позує на тлі океану та гір. У кадрі Леся постала в обтислій яскраво-зеленій сукні з розрізом і яскраво-вираженим декольте. Волосся Нікітюк зібрала в пучок, зав’язавши їх стильною гумкою в тон свого вбрання.

Крім того, телеведуча пожартувала, що прилетіла на острів для зустрічі з культовим футболістом.

– Як тільки дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі та прилетіла сюди. Одягла сукню, нафарбувалася, стою і чекаю, – пожартувала телеведуча.

Підписники підтримали гумор Лесі, однак деяких більше цікавив розмір сукні. Найбільш уважні помітили, що такий самий наряд є у телеведучої Лілії Ребрик.

Кріштіану Роналду, як тільки дізнався, що там буде Леся, прилетів до Мексики.

Це він повинен чекати тебе і радіти, що побачить.

А з сукні груди випадають. Не за розміром.

Сподіваємося, що Роналду встиг придбати схожий образ.

Дуже гарна сукня, тобі личить.

Леся серцеїдка.

Чудовий жених. Це навіть краще, ніж капітан далекого плавання. І свекруха буде далеко.

Леся, годі чекати, потрібно діяти.

Сукня як у Лілії Ребрик. Навіть гумка на волоссі така.

Вибачте за нескромність, груди не болять?

Вона приїхала, тому що знає, що я тут. Роналду це прикриття, – пишуть шанувальники телеведучої.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк потрапила до трійки найвпливовіших людей Instagram. Крім того, спочатку телеведуча займала друге місце – відразу після президента Володимира Зеленського.

Фото: Леся Нікітюк