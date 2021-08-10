Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників своїм образом, який підібрала для зустрічі з відомим футболістом.
Леся Нікітюк опублікувала серію знімків і розповіла про свою нову подорож. Зірка вирушила на острів Мадейра (Португалія).
На фото телеведуча позує на тлі океану та гір. У кадрі Леся постала в обтислій яскраво-зеленій сукні з розрізом і яскраво-вираженим декольте. Волосся Нікітюк зібрала в пучок, зав’язавши їх стильною гумкою в тон свого вбрання.
Крім того, телеведуча пожартувала, що прилетіла на острів для зустрічі з культовим футболістом.
– Як тільки дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі та прилетіла сюди. Одягла сукню, нафарбувалася, стою і чекаю, – пожартувала телеведуча.
Підписники підтримали гумор Лесі, однак деяких більше цікавив розмір сукні. Найбільш уважні помітили, що такий самий наряд є у телеведучої Лілії Ребрик.
- Кріштіану Роналду, як тільки дізнався, що там буде Леся, прилетів до Мексики.
- Це він повинен чекати тебе і радіти, що побачить.
- А з сукні груди випадають. Не за розміром.
- Сподіваємося, що Роналду встиг придбати схожий образ.
- Дуже гарна сукня, тобі личить.
- Леся серцеїдка.
- Чудовий жених. Це навіть краще, ніж капітан далекого плавання. І свекруха буде далеко.
- Леся, годі чекати, потрібно діяти.
- Сукня як у Лілії Ребрик. Навіть гумка на волоссі така.
- Вибачте за нескромність, груди не болять?
- Вона приїхала, тому що знає, що я тут. Роналду це прикриття, – пишуть шанувальники телеведучої.
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк потрапила до трійки найвпливовіших людей Instagram. Крім того, спочатку телеведуча займала друге місце – відразу після президента Володимира Зеленського.
Фото: Леся Нікітюк