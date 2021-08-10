Українська співачка і ведуча бекстейдж-шоу Україна має талант на СТБ Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла про роботу за лаштунками шоу та підготовку до переїзду в Америку.

Jerry Heil стала ведучою бекстейдж-шоу Україна має талант на телеканалі СТБ. Це абсолютно новий досвід для артистки, оскільки через неї проходять усі учасники, та тільки вона знає, що по-справжньому вони відчувають перед виходом на сцену.

Jerry Heil зізналася, що в ролі ведучої відчуває себе привілейованою, бо однією з перших чує життєві історії учасників.

– Журі та глядачі в залі навіть не підозрюють, яка історія є у кожного з наших учасників. І дізнаються вони її, лише побачивши ефір по телевізору. Я ж пізнаю наших учасників із усіх боків: їхню особисту життєву історію, талант і те, як вони до цього прийшли. Коли у тебе є загальна картинка про людину, ти розумієш, через що пройшов цей учасник, щоб виступити на сцені легендарного талант-шоу Україна має талант і продемонструвати свій талант зірковим суддям і всій Україні, – розповідає співачка.

Jerry Heil зізналася, що раніше в ролі глядача все те, що відбувається на екрані, сприймала інакше.

– Деякі глядачі дотримуються думки, що всі проекти перетворилися в шоу людських історій, і вже неважливо, як виступила людина – головне поплакати… Однак дізнаватися історії людей – дуже важливо, оскільки всі вони справжні, живі та невигадані. Ми повинні пам’ятати, що люди проходять нелегкий шлях підготовки та подолання сумнівів і страху, щоб виступити на сцені Україна має талант. Це мене захоплює, – сказала Яна.

У квітні стало відомо, що Jerry Heil збирається переїжджати в Америку. Точну дату вона поки не розголошує, оскільки сама її не знає.

Дівчина зізнається, що дуже хвилюється, адже на неї чекає нова країна й оточення, до того ж у США вона буде зовсім сама.

– Я дуже хвилююся. Намагаюся себе занурити у цей стан і уявити, що вже вирушаю туди, щоб зрозуміти, наскільки сильно я хвилююся. Я буду там абсолютно сама. Якщо говорити про вихід із зони комфорту, то це просто виліт із неї, – зізналася Jerry Heil.

Також Яна розповіла, що планує випустити свою лінію одягу з українським орнаментом. Наразі ця ідея перебуває на стадії обговорення концепції.

– Ми хочемо з моїм тренером зробити кілька проектів – треки для тренувань і спортивну форму з українським орнаментом. Мені здається, що такого ніхто не робив, – розповіла артистка.

Раніше Jerry Heil назвала топ пісень незалежної України. Серед виконавців виявилися Дмитро Монатік і сама співачка. Крім того, вона поділилась, із ким би хотіла заспівати в дуеті.

Фото: Jerry Heil