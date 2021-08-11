Alyona Alyona прийшла відмивати Софійську площу після дрифту

Українська виконавиця Alyona Alyona, яка потрапила до скандалу напередодні через дрифт на Софійській площі, вирішила спокутувати свою провину.

Alyona Alyona разом з представниками своєї команди влаштувала акцію з прибиранням на площі. Також вона зазначила, що хоче, аби компанія RedBull понесла відповідальність.

– Нас дуже сильно дезінформували. Ми хотіли б разом з ними згуртуватися. Щоб не тільки я та члени моєї команди прийшли прибирати наслідки, а й вони, – зазначила Alyona Alyona.

Виконавиця переконана, що мали б прийти самі представники компанії, а не співробітники клінінгової компанії.

За її словами, вона довірилася організаторам. Ба більше, її переконала підготовка до знімань, мовляв, все було на місці: огорожа, поліція, охорона, яка не пускала людей на площі, де їздять авто.

11 серпня Alyona Alyona випустила новий сингл та відео на нього. Проте у коментарях під відео користувачі почали лише хейтити артистку через дрифт на Софійській площі.

– Ми хотіли зупинити цей хейт, який незрозуміло звідки взявся. Люди, які не розібралися у ситуації, не є моїми підписниками, просто прийшли до мене, щоб залишити цей бруд, – зазначила виконавиця.

Дрифт на Софійській площі

У Києві на Софійській площі два автомобілі влаштували дрифт. Вони жваво їздили навколо пам’ятника Хмельницькому. Авто Red Bull, найімовірніше, брали участь в якомусь рекламному промо. Також там була помічена популярна виконавиця Alyona Alyona.

У КМДА заявили, що вони не давали дозволу на зйомку. У поліції відкрили кримінальну справу.

Згодом Alyona Alyona записала звернення, в якому всю відповідальність поклала на організаторів. Проте в багатьох киян така позиція викликала ще більше невдоволення.

Компанія Red Bull звенулася до киян з вибаченнями, зазначивши, що вони недотрималися всіх правил, тому дуже шкодують.