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Євгенія Шапоренко |

Alyona Alyona прийшла відмивати Софійську площу після дрифту

Alyona Alyona прийшла відмивати Софійську площу після дрифту

Українська виконавиця Alyona Alyona, яка потрапила до скандалу напередодні через дрифт на Софійській площі, вирішила спокутувати свою провину.

Alyona Alyona разом з представниками своєї команди влаштувала акцію з прибиранням на площі. Також вона зазначила, що хоче, аби компанія RedBull понесла відповідальність.

– Нас дуже сильно дезінформували. Ми хотіли б разом з ними згуртуватися. Щоб не тільки я та члени моєї команди прийшли прибирати наслідки, а й вони, – зазначила Alyona Alyona.

Виконавиця переконана, що мали б прийти самі представники компанії, а не співробітники клінінгової компанії.

За її словами, вона довірилася організаторам. Ба більше, її переконала підготовка до знімань, мовляв, все було на місці: огорожа, поліція, охорона, яка не пускала людей на площі, де їздять авто.

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11 серпня Alyona Alyona випустила новий сингл та відео на нього. Проте у коментарях під відео користувачі почали лише хейтити артистку через дрифт на Софійській площі.

– Ми хотіли зупинити цей хейт, який незрозуміло звідки взявся. Люди, які не розібралися у ситуації, не є моїми підписниками, просто прийшли до мене, щоб залишити цей бруд, – зазначила виконавиця.

Дрифт на Софійській площі

У Києві на Софійській площі два автомобілі влаштували дрифт. Вони жваво їздили навколо пам’ятника Хмельницькому. Авто Red Bull, найімовірніше, брали участь в якомусь рекламному промо. Також там була помічена популярна виконавиця Alyona Alyona.

У КМДА заявили, що вони не давали дозволу на зйомку. У поліції відкрили кримінальну справу.

Згодом Alyona Alyona записала звернення, в якому всю відповідальність поклала на організаторів. Проте в багатьох киян така позиція викликала ще більше невдоволення.

Компанія Red Bull звенулася до киян з вибаченнями, зазначивши, що вони недотрималися всіх правил, тому дуже шкодують.

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