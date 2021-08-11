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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Божевільна мотивація: Ані Лорак похвалилася ідеальним пресом

Ані Лорак

Українська співачка Ані Лорак, яка працює та проживає в Росії, вразила фанатів своєю фігурою. Крім того, виконавиця анонсувала вихід нового альбому.

Ані Лорак опублікувала фотографію, на якій зображена на тлі студії. У кадрі зірка з’явилася в рваних джинсах і чорному топі. Волосся артистка зібрала у високий хвіст.

Під публікацією співачка оголосила про вихід нового альбому, однак точної дати не назвала.

– Сьогодні ми стали на крок ближче до релізу довгоочікуваного альбому. Знімали Cover Story, вийшло – просто вогонь. Скоро все побачите самі, – заінтригувала виконавиця.

Підписники 42-річної Ані Лорак зраділи такій новині, але і не залишили без уваги її рельєфний прес.

  • Дивлячись на вас хочеться ставати краще.
  • Фігура вогонь.
  • Який прес.
  • У вас така фігура! Дивлюся і не можу очей відірвати.
  • Дивлячись на такі фото хочеться стати на крок ближче до ідеальної фігури. Божевільна мотивація.
  • Не намилуватися на вас. З хвостом дуже добре. Прес вогонь.
  • Яка ви гарна, – пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак приїде з концертом в Україну вперше за сім років. Виступ співачки заплановано в одеському клубі Itaka 16 і 17 серпня в 21.00.

Свій останній концерт в Україні Ані Лорак дала в 2014 році. Тоді виступ зірки супроводжувався масовими заворушеннями та бійками, оскільки під час Революції Гідності та війни на Сході українська артистка їздила в РФ із концертами й отримувала там нагороди.

Фото: Ані Лорак

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