Українська співачка Ані Лорак, яка працює та проживає в Росії, вразила фанатів своєю фігурою. Крім того, виконавиця анонсувала вихід нового альбому.

Ані Лорак опублікувала фотографію, на якій зображена на тлі студії. У кадрі зірка з’явилася в рваних джинсах і чорному топі. Волосся артистка зібрала у високий хвіст.

Під публікацією співачка оголосила про вихід нового альбому, однак точної дати не назвала.

– Сьогодні ми стали на крок ближче до релізу довгоочікуваного альбому. Знімали Cover Story, вийшло – просто вогонь. Скоро все побачите самі, – заінтригувала виконавиця.

Підписники 42-річної Ані Лорак зраділи такій новині, але і не залишили без уваги її рельєфний прес.

Дивлячись на вас хочеться ставати краще.

Фігура вогонь.

Який прес.

У вас така фігура! Дивлюся і не можу очей відірвати.

Дивлячись на такі фото хочеться стати на крок ближче до ідеальної фігури. Божевільна мотивація.

Не намилуватися на вас. З хвостом дуже добре. Прес вогонь.

Яка ви гарна, – пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак приїде з концертом в Україну вперше за сім років. Виступ співачки заплановано в одеському клубі Itaka 16 і 17 серпня в 21.00.

Свій останній концерт в Україні Ані Лорак дала в 2014 році. Тоді виступ зірки супроводжувався масовими заворушеннями та бійками, оскільки під час Революції Гідності та війни на Сході українська артистка їздила в РФ із концертами й отримувала там нагороди.

Фото: Ані Лорак