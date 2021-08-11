Американська акторка Геллі Беррі зламала два ребра під час знімання фільму У синцях від Netflix. Знаменитість зізналася, що їй довелося працювати з серйозною травмою. Про це вона розповіла Entertainment Weekly.

54-річна голлівудська зірка взяла на себе головну роль бійця ММА Джекі Джастіс, яка після різкого спаду в кар’єрі вирішила взяти себе в руки для останнього бою на рингу. Знаменитість також виступила в ролі режисера кінокартини.

Беррі сказала, що отримала травму під час першого день знімань.

Хореограф поєдинків і координатор трюків Ерік Браун запевняє, що травма дуже серйозна.

– Це була божевільна травма, але Беррі продовжувала брати участь у зніманнях. Я працював з безліччю акторів, і майже ні у кого з них немає такої робочої етики, – поділився спостереженням Браун.

Це далеко не перша травма Беррі на зніманнях — під час гри у фільмі Джон Уік: Глава 3 – Парабеллум, вона також зламала ребра.

– Я розповіла про це директору, і після переговорів зі страховою компанією знімальній групі довелося відкласти роботу на кілька місяців, – згадує актриса.

Режисерський дебют Беррі У синцях відбудеться на Netflix 24 листопада, а прем’єра фільму була у вересні минулого року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у 2020 році. Актриса і продюсер зізналася, що вона даремно боялася режисерувати свій перший повнометражний фільм.

Джерело: Entertainment Weekly