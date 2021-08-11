Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла, як кинула навчання у юридичному університеті й схудла на 25 кілограмів.

В інтерв’ю програмі Екзамен співачка зізналася, що чотири роки навчалася у Харкові. Але дівчина почувалася нещасливою, оскільки у майбутньому не хотіла бути юристом.

Тому Олександра Зарицька зібрала рюкзак і переїхала в Одесу для того, щоб змінити своє життя.

Зірка зізналася, що у той період вона схудла на 25 кілограмів через молодіжний спосіб життя та постійні вечірки.

– Ми майже там не їли. До речі, я там дуже схудла. Кілограмів на 25, мабуть. Бо дуже багато гуляли, ми з ранку до ночі тусувались всюди. Це був класний досвід, я згадую це з таким теплом. Це безтурботність і максимальна свобода, – розповіла Зарицька.

Тоді Олександра не працювала, а фінансово їй допомагала бабуся.

Коли батьки приїжджали до дівчини, то були шоковані умовами, в яких живе їхня донька.

Майже нічого не їла: солістка гурту KAZKA показала схудле на 25 кг тіло / 2 фотографии

Раніше Олександра Зарицька назвала себе квіром, а також додала, що позитивно ставиться до ЛГБТ-спільнот.

Солістка гурту KAZKA пояснила, що квір-люди – люди, які трохи нестандартні у всіх областях нашої культури.

Фото: KAZKA