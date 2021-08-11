До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують новий сезон легендарного проекту Україна має талант. Його зірковими суддями стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Як заявляв телеканал СТБ, у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різноманітних міжнародних аренах. Однією із запрошених зіркових суддів кастингу стала українська телеведуча Маша Єфросініна.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Маша Єфросініна поділилася, що відчувала, оцінюючи виступи учасників шоу Україна має талант.

– Реінкарнація телешоу, на мій погляд, ризиковий варіант. Але не у випадку з Україна має талант. Раніше, ще не маючи стосунку до цього проекту, я часто чула, як люди висловлюють жаль від того, що його призупинили. І вже тоді я розуміла, що це і є справжня народна любов телеглядачів. Україна має талант – один із небагатьох проектів, які можуть бути довговічними, що велика рідкість на українському телебаченні. Цей проект – майданчик для об’єднання та самовираження неймовірно талановитих людей, які йдуть до своєї мрії. І я приєдналася до проекту з величезного захоплення легендарним форматом і моєї неймовірної поваги до телеканалу СТБ.

За словами телеведучої, роль запрошеної судді далася їй нелегко, оскільки в житті вона людина, яка не судить інших.

– Я можу виправдати будь-кого – сотні інтерв’ю, записаних мною, показали, що у кожної людини є своя правда, пояснення дій, інтерпретація помилок, так само, як і своя подача талантів. Це привело мене до позиції, що ніхто не має права нікого судити, – зазначила Єфросініна.

Маша розповіла, що намагалася бути об’єктивною – тому на перший план виходили талант учасників і особливості жанру, а не особиста життєва історія.

– Я б не хотіла, щоб історія впливала на мою оцінку. Це шоу талантів, якими учасники хочуть прославитися – і це головне.

Кожен із членів журі Україна має талант компетентний у різних жанрах мистецтва. І Маша Єфросініна не стала винятком, адже в неї за плечима 23-річний стаж роботи на ТБ.

Вона працювала з найвидатнішими людьми останніх десятиліть на території СНД, була на найкращих телемайданчиках світу, на шоу різноманітних форматів і брала інтерв’ю у іменитих зірок як автор ютуб-проекту Экзамен на откровенность і ведуча провокаційного шоу Мій секрет на телеканалі СТБ.

– На сьогодні я пройшла одну з найбільших телевізійних шкіл у цій країні. Але оскільки світ живе в моментальному коментуванні того чи іншого персонажа за фактом його існування, то так, коментарі на тему моєї некомпетентності можуть бути. Читати я їх, звичайно ж, не буду – в мене надто багато роботи та зобов’язань, щоб я себе цим руйнувала, – зізналася Маша.

Прем’єра нового сезону проекту Україна має талант в ефірі СТБ відбудеться восени. Ведучий проекту – Григорій Решетнік, судді – Євген Кот, Ксенія Мішина та Сергій Притула. Ведуча діджітального бекстейдж-шоу – співачка Jerry Heil.

Запрошеними зірковими гостями також стали абсолютна чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва та українська співачка Руслана.