Медиків не підпускала: екс-дружина Емінема намагалася вкротити собі віку

Колишню дружину Емінема Кім Скотт госпіталізували після спроби самогубства. Коли до жінки приїхали медики, то вона поводилася агресивно та не підпускала їх до себе.

Про це пише TMZ з посиланням на власне джерело у правоохоронних органах.

Співробітники поліції та служби екстреної допомоги відреагували на дзвінок з дому Кім у Мічигані 30 липня.

Однак Кім була настільки агресивною, що медики не могли перевірити її життєво важливі органи.

У Кім було кілька невеликих порізів на тильній стороні ноги, а на підлозі було багато крові.

Кім доставили в лікарню для медичного і психологічного обстеження. Вона вже повернулася додому та одужує.

Популярний американський виконавець Емінем і Кім Скотт одружилися в 1999 році. Однак у 2001 році вони розлучилися. У 2006 році на кілька місяців знову одружилися. У пари є дочка Хейлі Джейд.

Стосунки Кім та Емінема

Пара знайома ще у 80-х роках минулого століття. Стосунки Кім й Емінема складно назвати зразковими і гладкими. Протягом десятиліть вони сходяться, одружуються, розлучаються, а Емінем пише агресивні треки про екс-дружину. Після бурхливого роману пара одружилася в 1999 році. Однак в 2001 році вони розлучилися. Ще у 1995 році у пари народилася дочка Хейлі Джейд Скотт.

У 2006 році на кілька місяців знову одружилися. У період після першого розлучення з Емінемом Кім народила ще одну дівчинку від іншого чоловіка. Однак потім репер зізнавався, що дуже любить цю дитину. Попри те, що пара все-таки розлучилася, а після 2006 року вони залишаються просто добрими друзями, рядки про Кім Емінем писав навіть в останньому альбомі Revival. Йдеться про пісню Bad Husband.

Перша спроба суїциду Кім Скотт

У 2015 році Кім потрапила в ДТП. Жінка сіла за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Громадськість тоді обурилася через те, що документи щодо аварії засекретили.

Однак через деякий час Кім розповіла, що на такі заходи правоохоронці пішли не через лояльне ставлення до неї, а через спробу суїциду. У такий спосіб Кім хотіла нвкоротити собі віку, але причину такого вчинку вона не назвала.