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Валентина Чорна |

Померла єдина дочка Альфреда Хічкока

Альфреда Хічкок з донькою

У Каліфорнії померла Патриція Хічкок – єдина дочка режисера Альфреда Хічкока. Їй було 93 роки.

Акторка пішла з життя 9 серпня у своєму будинку в місті Таузанд-Окс. Причина смерті жінки поки невідома.

Патриція Хічкок народилася 7 липня 1928 року і була єдиною дитиною Альфреда Хічкока і його дружини Альми Ревіль. У співавторстві з Лораном Бузером вона написала біографію своєї матері Альма Хічкок: жінка, що стояла за чоловіком.

У 1942 році відбувся дебют акторки на Бродвеї. Першими роботами Патриції були постановки Одинокий і Віолет. Вперше вона знялася в кіно в 1950 році у фільмі батька Страх сцени.

Пізніше Патриція Хічкок також з’являлася в інших картинах культового кінематографіста – Незнайомці в поїзді і Психо.

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Крім цього, Пет Хічкок брала учать у таких серіалах, як Саспенс, Підозра, Життя Райлі і Альфред Хічкок представляє.

Наприкінці 1970-х акторка перестала з’являтися на екранах.

У червні 2021 року померла акторка Ліза Бейнс у віці 65 років. Вона стала популярною у 1980-х роках завдяки телесеріалам та театральним постановкам на Бродвеї.

Також Ліза Бейнс відома глядачам за роллю Мерібет Елліот – головної героїні психологічного трилера Загублена (Gone Girl) від Девіда Фінчера.

Джерело: Variety

Фото: Getty Images

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