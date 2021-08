Російська акторка Христина Асмус вразила підписників кадрами зі сценічним гримом.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому постала з розпухшим обличчям і перебинтованою головою.

Христина показала, що все її тіло покрите кривавими подряпинами і синцями. Також у неї перебинтована права рука і нога.

– Покращала після розлучення, – пожартувала на відео Асмус.

Зірка відразу заспокоїла своїх шанувальників і зазначила, що вона на роботі.

Зараз Христина Асмус перебуває на Шрі-Ланці і бере участь у зйомках фільму Булки. Робота над стрічкою розпочалася ще два роки тому, але все зупинилося через пандемію коронавірусу. Читайте У мене є стосунки і не один рік: Христина Асмус про особисте життя Наразі зйомки продовжуються, а всі учасники кожного дня здають тести на Covid-19. Знімальну групу повністю ізолювали від місцевих жителів. Разом із Христиною до Шрі-Ланки прилетіла її дочка Настя. Періодично дівчинка приїжджає до мами на роботу. Переглянути цей допис в Instagram

Нещодавно Христина Асмус на милицях станцювала під хіт We will rock you. Вона оприлюднила відео, на якому стрибає по сходах вверх і пожартувала, що таким чином займається спортом.

Акторка зізналася, що порвала зв’язки на нозі, коли збиралася виходити з дому і чекала таксі. Спускаючись зі сходів, Христина дивилася в телефон і в цей момент втратила рівновагу.

Фото: Христина Асмус