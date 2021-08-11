Російська акторка Христина Асмус вразила підписників кадрами зі сценічним гримом.
У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому постала з розпухшим обличчям і перебинтованою головою.
Христина показала, що все її тіло покрите кривавими подряпинами і синцями. Також у неї перебинтована права рука і нога.
– Покращала після розлучення, – пожартувала на відео Асмус.
Зірка відразу заспокоїла своїх шанувальників і зазначила, що вона на роботі.
Зараз Христина Асмус перебуває на Шрі-Ланці і бере участь у зйомках фільму Булки. Робота над стрічкою розпочалася ще два роки тому, але все зупинилося через пандемію коронавірусу.
Наразі зйомки продовжуються, а всі учасники кожного дня здають тести на Covid-19. Знімальну групу повністю ізолювали від місцевих жителів.
Разом із Христиною до Шрі-Ланки прилетіла її дочка Настя. Періодично дівчинка приїжджає до мами на роботу.
Нещодавно Христина Асмус на милицях станцювала під хіт We will rock you. Вона оприлюднила відео, на якому стрибає по сходах вверх і пожартувала, що таким чином займається спортом.
Акторка зізналася, що порвала зв’язки на нозі, коли збиралася виходити з дому і чекала таксі. Спускаючись зі сходів, Христина дивилася в телефон і в цей момент втратила рівновагу.
Фото: Христина Асмус