Похорон Олександра Ройтбурда: як проходить церемонія прощання

В Одеському художньому музеї проходить прощання з художником Олександром Ройтбурдом.

Церемонія прощання з директором Одеського художнього музею розпочалася о 10.00 і триватиме до 12.00.

О 13.00 Ройтбурда поховають на Єврейському кладовищі.

Для тих, хто не зміг прийти й особисто попрощатися з Олександром Ройтбурдом, організували онлайн-трансляцію на YouTube.

Провести у вічність художника Олександра Ройтбурда прийшла чимала кількість людей. Для друзів-киян спеціально організували трансфер зі столиці України.

Картини художника виставлялися в багатьох відомих галереях світу, тому його смерть сколихнула світ мистецтва України.

В Одесі прощаються з художником Олександром Ройтбурдом / 3 фотографии

Український художник Олександр Ройтбурд помер 8 серпня на 60-му році життя. Причиною стала важка хвороба. Про смерть художника повідомив український режисер Олег Сенцов.

Ройтбурд очолив Одеський художній музей в березні 2018 року. За півтора роки аварійну галерею він перетворив на сучасний культурний центр Одеси. Він був представником південноукраїнської художньої школи та постмодернізму.