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Євгенія Шапоренко |

Від Ротару до Maruv: хто з українських зірок розважатиме росіян на Новій хвилі

Від Ротару до Maruv: хто з українських зірок розважатиме росіян на Новій хвилі

У Росії активно готуються до фестивалю Нова хвиля 2021. Без українських артистів знову не обійшлося. Організатори заходу вже оголосили програму фестивалю, згідно з якою глядачів розважатимуть Софія Ротару, Світлана Лобода та інші.

Варто зазначити, що серед учасників Нової хвилі українців немає.

На фестивалі заявлено виступ української співачки Софії Ротару. Цікаво, що присутня вона буде на відкритті 19 серпня, а також на ювілейному вечорі Миколи Баскова 23-го числа. Однак уже 24 серпня очікується її виступ на концерті до Дня Незалежності України.

Хто з українських зірок розважатиме росіян на Новій хвилі

Уже традиційно публіку в РФ на Новій хвилі розважатимуть Ані Лорак і Світлана Лобода. Лорак з’явиться на творчих вечорах Баскова і Діми Білана, а також на закритті фестивалю.

Світлана Лобода відвідає кілька творчих вечорів. Однак у неї там буде й більш відповідальна місія – вона входить до складу журі.

У промо-ролику Нової хвилі анонсували появу Макса Барських, який заспіває з Zivert.

Українська співачка Maruv також поїде розважати російських глядачів. Передбачається, що вона заспіває в дуеті з Філіпом Кіркоровим. Йдеться про їхню пісню Комильфо.

Хто з українських зірок розважатиме росіян на Новій хвилі

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Софія Ротару виступить у Сочі напередодні Дня Незалежності України

Джерело: Нова хвиля

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