Американка Вірджинія Джуффре заявляє, що коли їй було 16 років, її згвалтував британський принц Ендрю. Жінка подала судовий позов, щойно їй виповнилося 38 років. Наразі в неї чоловік і троє дітей.

– Він прекрасно знає, що зробив. Сподіваюся, він в цьому зізнається, – заявила Вірджинія.

За словами жінки, протягом декількох років Ендрю тричі вступав із нею в зв’язок – в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові в Карибському морі.

Це завдало їй чималих фізичних і моральних страждань, тому вона вимагає компенсації. Про зґвалтування Джуффре заявила ще два роки тому.

На пропозицію її адвокатів врегулювати справу поза судом принц не відреагував, тому вона звернулася до суду.

Ендрю заявив, що жінка все вигадує. Більш того, він навіть не знайомий з нею.

– Я хочу повторити та підтвердити заяву, яку від мого імені зробив Букінгемський палац. Я зосереджений виключно на роботі, – сказав принц.

Джуффре каже, що її фактично продали в сексуальне рабство. За її словами, це зробив фінансист Джеффрі Епштейн, якого засудили за педофілію та неодноразово звинувачували в поставках молодих дівчат впливовим і багатим друзям.

– Мене найняли в дуже юному віці і я опинилася в пастці. Я потрапила в світ, який не розуміла. Я не припиню боротьби з ним. Мене не змусять мовчати, поки цих людей не притягнуть до правосуддя, – заявила Вірджинія.

Принц Ендрю в дружбі з Епштейном зізнався. Але запевняє – ніколи не користувався його послугами. Втім, у зв’язку з цим секс-скандалом Ендрю відсторонили від виконання монарших зобов’язань.

10 серпня стало відомо, що на принца Ендрю подали до суду. Його звинуватили в зґвалтуванні 20-річної давності.