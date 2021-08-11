Американська акторка Крістіна Річчі чекає на другу дитину.

41-річна зірка фільму Сімейка Адамс повідомила радісну новину в Instagram. Крістіна опублікувала знімок з УЗД, на якому добре видно немовля.

– Життя стає кращим, – підписала фото Крістіна.

Шанувальники акторки прийшли в захват від такої новини та кинулися вітати зірку.

Дуже красивий малюк на фото. Рада за вас.

Супер! Вітаю!

Яка новина, дуже рада за вас. Сподіваюся, що ваша сім’я завжди буде разом.

Вітаю, Крістіно. Щаслива за вас, – пишуть підписники Річчі.

Хто батько дитини – невідомо, однак акторка позначила під публікацією перукаря Марка Гемптона. Чоловік у свою чергу поділився аналогічним знімком, підписавши його так само.

У Крістіни є семирічний син Фредді від пайовика Джеймса Гірдеджена, з яким вона прожила в шлюбі сім років. У 2020 році акторка подала на розлучення, а в січні 2021 року подала на екс-чоловіка до суду за домашнє насильство. У результаті суд задовольнив її прохання, заборонивши колишньому чоловікові наближатися до Річчі ближче ніж на 90 метрів.

За словами Річчі, вона зазнавала фізичного та емоційного насильства. Крім того, акти насильства відбувалися на очах їхнього сина.

Фото: Крістіна Річчі