Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Микола Олефіренко |

Зірка серіалу Друзі розповіла про страшний недуг: Я прошу усамітнення

Кристина Эпплгейт

Американська актриса Крістіна Епплгейт розповіла про боротьбу з розсіяним склерозом протягом останніх місяців. Про свій недуг зірка повідомила в Twitter.

49-річна артистка стала відомою завдяки участі в серіалі Друзі та величезній кількості фільмів, серед яких Молодість в Орегоні, На відстані кохання та Пережити Різдво.

– Кілька місяців тому мені поставили діагноз розсіяний склероз. Мені дуже допомогла підтримка людей, у яких теж є це захворювання, – написала Епплгейт.

Актриса не опускає руки, але для боротьби з недугом їй необхідно усамітнення.

– Це був важкий шлях, але дорога триває. Тепер я прошу усамітнення, – додала знаменитість.

Розсіяний склероз вражає нервову систему і часто призводить до фізичного і когнітивного зниження, що прогресує. У деяких випадках наслідки можуть виявитися серйознішими — від оніміння кінцівок до паралічу і сліпоти.

Читайте
Ні будинку, ні Cadillac: Тарантіно в дитинстві поклявся не давати грошей матері

За даними Національного товариства розсіяного склерозу, понад 2,3 мільйона осіб у всьому світі мають діагноз РС.

Епплгейт виграла свою Еммі у 2003 році за роль у серіалі Друзі та була номінована на премію Тоні за мюзикл Солодке милосердя. Знаменитість також підтримує фонд по боротьбі з онкологічними захворюваннями та організацію по захисту тварин PETA.

Раніше вона розповідала про свою боротьбу з раком грудей у 2008 році, після якої їй зробили подвійну мастектомію, а також видалили яєчники та маткові труби.

Найголовніше в боротьбі з недугом — не припиняти сподіватися на одужання. Днями російська співачка МакSим почала йти на поправку після пневмонії та 40% ураженням легень. Зірку переводять до звичайної палати. Тепер знаменитості необхідно пройти довгий шлях відновлення — легеням дівчини необхідно зажити.

Джерело: Крістіна Епплгейт

Фото: Крістіна Епплгейт

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка