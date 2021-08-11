Американська актриса Крістіна Епплгейт розповіла про боротьбу з розсіяним склерозом протягом останніх місяців. Про свій недуг зірка повідомила в Twitter.

49-річна артистка стала відомою завдяки участі в серіалі Друзі та величезній кількості фільмів, серед яких Молодість в Орегоні, На відстані кохання та Пережити Різдво.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

– Кілька місяців тому мені поставили діагноз розсіяний склероз. Мені дуже допомогла підтримка людей, у яких теж є це захворювання, – написала Епплгейт.

Актриса не опускає руки, але для боротьби з недугом їй необхідно усамітнення.

– Це був важкий шлях, але дорога триває. Тепер я прошу усамітнення, – додала знаменитість.

Розсіяний склероз вражає нервову систему і часто призводить до фізичного і когнітивного зниження, що прогресує. У деяких випадках наслідки можуть виявитися серйознішими — від оніміння кінцівок до паралічу і сліпоти.

За даними Національного товариства розсіяного склерозу, понад 2,3 мільйона осіб у всьому світі мають діагноз РС.

Епплгейт виграла свою Еммі у 2003 році за роль у серіалі Друзі та була номінована на премію Тоні за мюзикл Солодке милосердя. Знаменитість також підтримує фонд по боротьбі з онкологічними захворюваннями та організацію по захисту тварин PETA.

Раніше вона розповідала про свою боротьбу з раком грудей у 2008 році, після якої їй зробили подвійну мастектомію, а також видалили яєчники та маткові труби.

Найголовніше в боротьбі з недугом — не припиняти сподіватися на одужання. Днями російська співачка МакSим почала йти на поправку після пневмонії та 40% ураженням легень. Зірку переводять до звичайної палати. Тепер знаменитості необхідно пройти довгий шлях відновлення — легеням дівчини необхідно зажити.

Джерело: Крістіна Епплгейт

Фото: Крістіна Епплгейт