Американська актриса Крістіна Епплгейт розповіла про боротьбу з розсіяним склерозом протягом останніх місяців. Про свій недуг зірка повідомила в Twitter.

49-річна артистка стала відомою завдяки участі в серіалі Друзі та величезній кількості фільмів, серед яких Молодість в Орегоні, На відстані кохання та Пережити Різдво.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

