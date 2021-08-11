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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Зірка серіалу Пуститися берега Джанкарло Еспозіто їде на Comic Con Ukraine 2021

Джанкарло Еспозіто

Відомий американський актор Джанкарло Еспозіто стане зірковим гостем Comic Con Ukraine 2021.

– Найхаризматичніший серіальний поганець, власник найбільш грізного погляду в усьому Голлівуді й найсмачнішої курочки у штаті Нью-Мексико — неперевершений Джанкарло Еспозіто зустрінеться з нами на Comic Con Ukraine 2021! – заявили органsзатори Comic Con Ukraine.

Більшість глядачів знають Джанкарло за ролю у серіалі Пуститися берега (наркобарон Ґуставо Фрінґа).

За останні роки він також знявся у низці цікавих та популярних проектів: імперський офіцер Мофф Ґідеон у серіалі Мандалорець та власник супергеройської компанії Vought Стен Едґар у Хлопаках.

4 та 5 вересня Джанкарло Еспозіто проведе QA-сесії на головній сцені фестивалю, де залюбки поспілкується з відвідувачами. Також актор візьме участь у фото- та автограф-сесіях.

Квитки Comic Con Ukraine 2021: 450 грн субота чи неділя, 650 грн дводенний. Преміальний — 2 тис. грн.

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