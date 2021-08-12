Джамала і Tayanna – Моя земля: як знімали кліп

Відомі українські співачки Джамала та Tayanna готують спільний кліп до Дня Незалежності України на пісню Моя земля.

У коментарі Фактам ICTV артистки розкрили цікаві моменти під час запису треку, а також розкрили деякі таємниці щодо того, який саме кліп українці побачать на свято.

Запропонувала створити дует Tayanna, яка і прийшла до Джамали з демоверсією треку.

– Коли Tayanna прийшла до мене та показала демоверсію пісні Моя земля, то я сказала, що це про мене. Я хочу брати у цьому участь. Ми доробили бридж, аранжування. Все було так, як я люблю у колабораціях. Це було у вогні, в енергії, – розповіла Джамала.

За її словами, у пісні розповідається про любов до свого коріння, мови. Це певне зізнання у любові до рідкої країни.

Співачкам було складно під час розробки ідеї до кліпу, адже на цю тему існує безліч відео, а робота має вирізнятися з-поміж інших.

– Мені захотілось показати у кліпі велич природи, велич нашої красивої країни, а також як це відображається в людях. Тому ми дві героїні, які показуємо красу нашої країни в різних куточках. Ми вирішили, що будемо знімати на Заході України. Я сама з Чернівців, тому знаю всі красоти, – поділилася Tayanna.

Співачка додала, що абсолютно весь кліп знімали дроном.

– Ми не брати оператора, який би нам знімав великі плани. Для мене це цікавий досвід, я ніколи до цього не працювала з такою технікою, – зазначила Tayanna.

Зі свого боку Джамала пояснила концепцію відео. За її словами, вони надихалися Instagram. Тобто багато людей подорожують країною, а потім діляться враженнями у соцмережах. Інші користувачі починають розпитувати, що за місце, як туди дістатися. А згодом і самі вирушають туди у подорож. Таке собі сарафанне радіо в рамках Instagram.

– Це такі маленькі тизери, які ми робимо щодня, навіть, не уявляючи того, що ми показуємо через це країну і своїм людям, й іноземцям. Тому це відео буде незвичним, воно запрошуватиме у нові місця, про які ви ще не знали, – додала виконавиця.

Також Джамала розповіла, що всі гарні місця, в яких вони побували, потребують коштів, щоб зберегти всю красу. Тому у відео буде і соціальний підтекст. Мовляв, головний меседж не просто – Дивіться, яка у нас прекрасна країна, а Дивіться, нам треба ще багато працювати, що цю красу зберегти.

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